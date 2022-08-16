В Перми продается шиншилловая ферма

Чистый доход от фермы с шиншиллами в месяц — 10-12 тыс. рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермяки продают шиншилловую мини-ферму. Стоимость небольшого предприятия — 100 тысяч рублей. В нее входят сами грызуны, клетки и оборудование для них. Объявление о продаже размещено на портале «Авито».

«Продается развитая и стабильно-приносящая доход мини-ферма шиншилл. Стоимость — 100 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. Сейчас предприятие насчитывает 57 особей.

Владельцы фермы рассказали, что в среднем предприятие приносит доход 10-12 тыс. рублей в месяц (при активных продажах и большом приплоде животных). Это сумма после вычета всех трат, в том числе на корм для животных. Времени на уход за шиншиллами занимает не много: раз в две недели нужно менять опил (около двух часов по времени) и кормить раз в сутки (минут 20). Грызуны имеют различный окрас: от эбони, черного и коричневого бархата до бело-розового и стоуна. У Шиншилл уже сформированы семьи (один самец и две самки), каждая семья приносит приплод 1-2 раза в год.