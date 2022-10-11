Организаторы концерта The Hatters в Перми не могут продать билеты

12 октября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Билеты все еще не раскуплены. Организаторы объявили скидку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Организаторы концерта популярной группы The Hatters в Перми испытывают трудности с продажей билетов категории VIP. Концерт состоится уже 17 октября, а из 40 билетов VIP-зоны выкуплено только 16. Стоит отметить, что сегодня в группе, посвященной предстоящему концерту, в соцсети «ВКонтакте» объявили о скидке. «Акция: только сегодня по промокоду „танцы“ скидка составит 35% на билеты категории VIP и пакет Meet & Greet! Успей купить», — указано в группе «The Hatters || 17.10.2022 || Пермь». Meet & Greet — это встреча фанатов со звездой перед концертом, где можно сделать подарок артисту, сфотографироваться, пожелать удачи. Без скидки такая возможность стоит 5000 рублей, при этом входной билет нужно покупать дополнительно — за 1700 рублей. Стоимость VIP-места — 4000 рублей без скидки. Ранее URA.RU сообщало, что на пермский концерт любимой группы президента Владимира Путина заканчиваются билеты. Речь — о группе «Любэ».

Организаторы концерта популярной группы The Hatters в Перми испытывают трудности с продажей билетов категории VIP. Концерт состоится уже 17 октября, а из 40 билетов VIP-зоны выкуплено только 16. Стоит отметить, что сегодня в группе, посвященной предстоящему концерту, в соцсети «ВКонтакте» объявили о скидке. «Акция: только сегодня по промокоду „танцы“ скидка составит 35% на билеты категории VIP и пакет Meet & Greet! Успей купить», — указано в группе «The Hatters || 17.10.2022 || Пермь». Meet & Greet — это встреча фанатов со звездой перед концертом, где можно сделать подарок артисту, сфотографироваться, пожелать удачи. Без скидки такая возможность стоит 5000 рублей, при этом входной билет нужно покупать дополнительно — за 1700 рублей. Стоимость VIP-места — 4000 рублей без скидки. Ранее URA.RU сообщало, что на пермский концерт любимой группы президента Владимира Путина заканчиваются билеты. Речь — о группе «Любэ».