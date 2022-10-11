11 октября 2022

Организаторы концерта The Hatters в Перми не могут продать билеты

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Группа The Hatters на Ural Music Night. Екатеринбург, концерт, the hatters, музыченко юрий, muzichenko yuri, группа шляпники, группа the hatters
Билеты все еще не раскуплены. Организаторы объявили скидку Фото:

Организаторы концерта популярной группы The Hatters в Перми испытывают трудности с продажей билетов категории VIP. Концерт состоится уже 17 октября, а из 40 билетов VIP-зоны выкуплено только 16. Стоит отметить, что сегодня в группе, посвященной предстоящему концерту, в соцсети «ВКонтакте» объявили о скидке.

«Акция: только сегодня по промокоду „танцы“ скидка составит 35% на билеты категории VIP и пакет Meet & Greet! Успей купить», — указано в группе «The Hatters || 17.10.2022 || Пермь».

Meet & Greet — это встреча фанатов со звездой перед концертом, где можно сделать подарок артисту, сфотографироваться, пожелать удачи. Без скидки такая возможность стоит 5000 рублей, при этом входной билет нужно покупать дополнительно — за 1700 рублей. Стоимость VIP-места — 4000 рублей без скидки.

Ранее URA.RU сообщало, что на пермский концерт любимой группы президента Владимира Путина заканчиваются билеты. Речь — о группе «Любэ».

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Организаторы концерта популярной группы The Hatters в Перми испытывают трудности с продажей билетов категории VIP. Концерт состоится уже 17 октября, а из 40 билетов VIP-зоны выкуплено только 16. Стоит отметить, что сегодня в группе, посвященной предстоящему концерту, в соцсети «ВКонтакте» объявили о скидке. «Акция: только сегодня по промокоду „танцы“ скидка составит 35% на билеты категории VIP и пакет Meet & Greet! Успей купить», — указано в группе «The Hatters || 17.10.2022 || Пермь». Meet & Greet — это встреча фанатов со звездой перед концертом, где можно сделать подарок артисту, сфотографироваться, пожелать удачи. Без скидки такая возможность стоит 5000 рублей, при этом входной билет нужно покупать дополнительно — за 1700 рублей. Стоимость VIP-места — 4000 рублей без скидки. Ранее URA.RU сообщало, что на пермский концерт любимой группы президента Владимира Путина заканчиваются билеты. Речь — о группе «Любэ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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