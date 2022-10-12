Свердловский завод распустил рабочих из-за конфликта с приставами

13 октября 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Домой отправлены около 50 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU Первоуральский завод горного оборудования (ПЗГО) остановил работу, часть сотрудников отправлена по домам. Как рассказал URA.RU юрист предприятия Андрей Подсухин, причиной стала опечатка судебного пристава. Впрочем, в региональном УФССП говорят, что это неправда. К конфликту подключили прокуратуру. По словам Подсухина, в конце прошлого года предприятие задолжало 3,4 миллиона рублей (если считать с процентами за просрочку) фирме «Металлинвест-Екатеринбург». «Они [„Металлинвест“] передали исполнительный лист, полученный в суде, на возбуждение исполнительного производства судебным приставам. Судебный пристав допускает ошибку и указывает в постановлении о возбуждении исполнительного производства сумму в размере 7,7 млн», — поделился юрист. У ПЗГО, по его словам, шесть расчетных счетов. «И пристав вынесла постановление о наложении на каждый счет ареста на 7,7 млн. Итого получается 46,2 миллиона. Порядка девяти миллионов с нас уже списали», — добавил Подсухин. «Пришлось с сегодняшнего дня отправить сотрудников (50 человек из 200 — прим. URA.RU) по домам, потому что денежные средства, которые поступают на расчетные счета (а это, по большому счету, авансы на исполнение заказов), заблокированы. Соответственно, мы не можем проплатить поставку материалов для изготовления, и людям работать просто нечем», — объяснил юрист. На его обращения в ФССП адекватных ответов якобы не было. А в прокуратуре обещали помочь, утверждает Подсухин. ПЗГО подало на приставов в арбитражный суд, первое заседание намечено на 28 октября. Из обращения ПЗГО в прокуратуру Верх-Исетского района Екатеринбурга (там зарегистрирован завод) Скриншот ПЗГО занимается производством горно-шахтного оборудования. Среди заказчиков — структуры «Алросы», «ЕВРАЗа» и УГМК. В УФССП корреспонденту заявили, что никакой опечатки не было. «На момент предъявления исполнительного документа на исполнение в службу судебных приставов у должника уже сформировалась задолженность не только по основному долгу, но и по процентам, так как сумма основного долга им не была погашена. Проценты за каждый день просрочки были просчитаны на момент подачи исполнительного документа на исполнение в службу судебных приставов. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление с учетом основного долга и задолженности по процентам в соответствии с решением суда», — разъяснили в ведомстве. После встречи руководства ПЗГО с приставом-исполнителем была проведена проверка. По ее результатам «проценты были пересчитаны (при этом Подсухин говорит, что пересчета не было — прим. URA.RU) не на момент возбуждения исполнительного производства, а на момент фактической оплаты долга», резюмировали в УФССП. ПЗГО работает с крупными холдингами, владеющими горно-обогатительными комбинатами Сайт ПЗГО

Первоуральский завод горного оборудования (ПЗГО) остановил работу, часть сотрудников отправлена по домам. Как рассказал URA.RU юрист предприятия Андрей Подсухин, причиной стала опечатка судебного пристава. Впрочем, в региональном УФССП говорят, что это неправда. К конфликту подключили прокуратуру. По словам Подсухина, в конце прошлого года предприятие задолжало 3,4 миллиона рублей (если считать с процентами за просрочку) фирме «Металлинвест-Екатеринбург». «Они [„Металлинвест“] передали исполнительный лист, полученный в суде, на возбуждение исполнительного производства судебным приставам. Судебный пристав допускает ошибку и указывает в постановлении о возбуждении исполнительного производства сумму в размере 7,7 млн», — поделился юрист. У ПЗГО, по его словам, шесть расчетных счетов. «И пристав вынесла постановление о наложении на каждый счет ареста на 7,7 млн. Итого получается 46,2 миллиона. Порядка девяти миллионов с нас уже списали», — добавил Подсухин. «Пришлось с сегодняшнего дня отправить сотрудников (50 человек из 200 — прим. URA.RU) по домам, потому что денежные средства, которые поступают на расчетные счета (а это, по большому счету, авансы на исполнение заказов), заблокированы. Соответственно, мы не можем проплатить поставку материалов для изготовления, и людям работать просто нечем», — объяснил юрист. На его обращения в ФССП адекватных ответов якобы не было. А в прокуратуре обещали помочь, утверждает Подсухин. ПЗГО подало на приставов в арбитражный суд, первое заседание намечено на 28 октября. ПЗГО занимается производством горно-шахтного оборудования. Среди заказчиков — структуры «Алросы», «ЕВРАЗа» и УГМК. В УФССП корреспонденту заявили, что никакой опечатки не было. «На момент предъявления исполнительного документа на исполнение в службу судебных приставов у должника уже сформировалась задолженность не только по основному долгу, но и по процентам, так как сумма основного долга им не была погашена. Проценты за каждый день просрочки были просчитаны на момент подачи исполнительного документа на исполнение в службу судебных приставов. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление с учетом основного долга и задолженности по процентам в соответствии с решением суда», — разъяснили в ведомстве. После встречи руководства ПЗГО с приставом-исполнителем была проведена проверка. По ее результатам «проценты были пересчитаны (при этом Подсухин говорит, что пересчета не было — прим. URA.RU) не на момент возбуждения исполнительного производства, а на момент фактической оплаты долга», резюмировали в УФССП.