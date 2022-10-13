Центр пауэрлифтинга в Перми проведет турнир в поддержку бойцов СВО

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Мультитурнир «Золотой тигр-2015». Армрестлинг и пауэрлифтинг. Екатеринбург, спорт, пауэрлифтинг, силач, штанга, тяжеловес, жим лежа
Турнир будет по классическому жиму лежа Фото:

Центр бодибилдинга и пауэрлифтинга Proffitness в Перми проведет благотворительный турнир в поддержку бойцов, сражающихся в зоне спецоперации. Соревнование приурочено ко Дню военной разведки, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

«5 ноября — День военной разведки. Благотворительный турнир по классическому жиму лежа», — говорится в группе. Собранные средства пойдут на поддержку военнослужащих, которые сейчас сражаются на Украине.

Российские военнослужащие проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал решение о начале операции вынужденным. Ее цель — защита жителей Донбасса от агрессии со стороны Украины.

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Центр бодибилдинга и пауэрлифтинга Proffitness в Перми проведет благотворительный турнир в поддержку бойцов, сражающихся в зоне спецоперации. Соревнование приурочено ко Дню военной разведки, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте». «5 ноября — День военной разведки. Благотворительный турнир по классическому жиму лежа», — говорится в группе. Собранные средства пойдут на поддержку военнослужащих, которые сейчас сражаются на Украине. Российские военнослужащие проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал решение о начале операции вынужденным. Ее цель — защита жителей Донбасса от агрессии со стороны Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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