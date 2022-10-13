Центр пауэрлифтинга в Перми проведет турнир в поддержку бойцов СВО

Турнир будет по классическому жиму лежа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центр бодибилдинга и пауэрлифтинга Proffitness в Перми проведет благотворительный турнир в поддержку бойцов, сражающихся в зоне спецоперации. Соревнование приурочено ко Дню военной разведки, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

«5 ноября — День военной разведки. Благотворительный турнир по классическому жиму лежа», — говорится в группе. Собранные средства пойдут на поддержку военнослужащих, которые сейчас сражаются на Украине.

Российские военнослужащие проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал решение о начале операции вынужденным. Ее цель — защита жителей Донбасса от агрессии со стороны Украины.