Центр пауэрлифтинга в Перми проведет турнир в поддержку бойцов СВО

Центр бодибилдинга и пауэрлифтинга Proffitness в Перми проведет благотворительный турнир в поддержку бойцов, сражающихся в зоне спецоперации. Соревнование приурочено ко Дню военной разведки, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».
«5 ноября — День военной разведки. Благотворительный турнир по классическому жиму лежа», — говорится в группе. Собранные средства пойдут на поддержку военнослужащих, которые сейчас сражаются на Украине.
Российские военнослужащие проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал решение о начале операции вынужденным. Ее цель — защита жителей Донбасса от агрессии со стороны Украины.
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