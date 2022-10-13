Мобилизованный курганец рассказал о том, как вернуться домой, если есть проблемы со здоровьем

После жалоб на здоровье курганских военнослужащих из Елани отправляют на медобследование домой

14 октября 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

На проблемы со здоровьем мобилизованным следует жаловаться в медпункт военной части Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный боец из Курганской области рассказал, что для того, чтобы вернуться домой на медобследование, необходимо сообщить в медпункт военной части в Елани о своих жалобах на здоровье. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Для того, чтобы вернуться домой на медобследование, необходимо посетить медпункт военной части Елани. Там сообщаешь о всех своих жалобах на здоровье. После этого врачи решают отправлять тебя на медобследование в Курган или нет. У меня выявились проблемы, поэтому и отправили домой обследоваться», — рассказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, несколько мобилизованных курганцев отправили из военных частей обратно домой. По данным военкомата, возвращают граждан, имеющих в личном деле несоответствие данных и обнаруженные тяжелые заболевания. Одного курганского военнослужащего вернули в Курган на медобследование после жалоб на проблемы с сердцем. Также сообщалось, что бойца из Кургана с хроническим псориазом перевели из Елани в Волгоград. Жена мобилизованного попросила военную прокуратуру Волгоградского гарнизона аннулировать повестку супруга. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Это связано с проведением специальной военной операции на Украине, которая была объявлена 24 февраля. В Минобороны РФ отметили, что на военную службу призовут 300 тысяч военнослужащих из запаса. В первую очередь мобилизуют служивших в армии, а также имеющих боевой опыт и военные специальности. В приоритете стрелки, танкисты, водители, механики и артиллеристы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованный боец из Курганской области рассказал, что для того, чтобы вернуться домой на медобследование, необходимо сообщить в медпункт военной части в Елани о своих жалобах на здоровье. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Для того, чтобы вернуться домой на медобследование, необходимо посетить медпункт военной части Елани. Там сообщаешь о всех своих жалобах на здоровье. После этого врачи решают отправлять тебя на медобследование в Курган или нет. У меня выявились проблемы, поэтому и отправили домой обследоваться», — рассказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, несколько мобилизованных курганцев отправили из военных частей обратно домой. По данным военкомата, возвращают граждан, имеющих в личном деле несоответствие данных и обнаруженные тяжелые заболевания. Одного курганского военнослужащего вернули в Курган на медобследование после жалоб на проблемы с сердцем. Также сообщалось, что бойца из Кургана с хроническим псориазом перевели из Елани в Волгоград. Жена мобилизованного попросила военную прокуратуру Волгоградского гарнизона аннулировать повестку супруга. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Это связано с проведением специальной военной операции на Украине, которая была объявлена 24 февраля. В Минобороны РФ отметили, что на военную службу призовут 300 тысяч военнослужащих из запаса. В первую очередь мобилизуют служивших в армии, а также имеющих боевой опыт и военные специальности. В приоритете стрелки, танкисты, водители, механики и артиллеристы.