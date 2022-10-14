Турчак: существует угроза затопления Херсонской области

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, турчак андрей
Партия «Единая Россия» оказывает помощь в эвакуации местных жителей Херсонской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) существуют угрозы затопления Херсонской области, поэтому местных жителей эвакуируют и помощь в этом оказывает партия «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Наши войска на правом берегу Херсона продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону. Существует и угроза затопления территории. Поэтому так важно людям на время выехать из Херсонской области. Чтобы наши ребята могли встретить укронацистов во всеоружии и уничтожить их, без потерь среди мирного населения», — написал он в своем telegram-канале.

Как также отметил Турчак, волонтеры партии, которые работают в составе гуманитарной миссии в Херсонской области, готовы оказать помощь жителям в эвакуации. Горожанам также предоставят временное жилье и работу. Помимо этого, уточнил секретарь, в Херсонскую область прибыла группа депутатов партии, которые принимают участие в спецоперации с самого начала.

Ранее жителям Херсонской области предложили выехать на время работы военных в регионе. Об этом сообщал врио губернатора региона Владимир Сальдо. Также уточнялось, что «Единая Россия» первой из партий открыла отделения в новых регионах РФ: ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью денацификации и демилитаризации. ВСУ начали активно атаковать территории, которые вошли в состав РФ.

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Из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) существуют угрозы затопления Херсонской области, поэтому местных жителей эвакуируют и помощь в этом оказывает партия «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Наши войска на правом берегу Херсона продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону. Существует и угроза затопления территории. Поэтому так важно людям на время выехать из Херсонской области. Чтобы наши ребята могли встретить укронацистов во всеоружии и уничтожить их, без потерь среди мирного населения», — написал он в своем telegram-канале. Как также отметил Турчак, волонтеры партии, которые работают в составе гуманитарной миссии в Херсонской области, готовы оказать помощь жителям в эвакуации. Горожанам также предоставят временное жилье и работу. Помимо этого, уточнил секретарь, в Херсонскую область прибыла группа депутатов партии, которые принимают участие в спецоперации с самого начала. Ранее жителям Херсонской области предложили выехать на время работы военных в регионе. Об этом сообщал врио губернатора региона Владимир Сальдо. Также уточнялось, что «Единая Россия» первой из партий открыла отделения в новых регионах РФ: ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью денацификации и демилитаризации. ВСУ начали активно атаковать территории, которые вошли в состав РФ.
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