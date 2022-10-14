В центре Нижнего Тагила заметили пожилого эксгибициониста. Фото

15 октября 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Мужчина разгуливал со спущенными штанами по Привокзальной площади (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Привокзальной площади Нижнего Тагила (Свердловская область) 14 октября заметили пожилого мужчину, разгуливающего со спущенными штанами. Об этом рассказал очевидец. «В пятницу, 14 октября, в 20:00 на Привокзальной площади увидел мужчину, который разгуливал со спущенными штанами. На площади много детей, взрослых — и все это видят!», — приводит слова очевидца сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, к мужчине подходили сотрудники полиции. «Один полицейских кричал на него. Я не понял о чем они говорили с ним, но в итоге эксгибициониста отпустили. После этого он пошел на трамвайную остановку», — сказал очевидец, добавив, что он не понимает, почему сотрудники правоохранительных органов не заставили мужчину одеться. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил. По словам очевидца, полицейские спокойно отпустили мужчину Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

На Привокзальной площади Нижнего Тагила (Свердловская область) 14 октября заметили пожилого мужчину, разгуливающего со спущенными штанами. Об этом рассказал очевидец. «В пятницу, 14 октября, в 20:00 на Привокзальной площади увидел мужчину, который разгуливал со спущенными штанами. На площади много детей, взрослых — и все это видят!», — приводит слова очевидца сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, к мужчине подходили сотрудники полиции. «Один полицейских кричал на него. Я не понял о чем они говорили с ним, но в итоге эксгибициониста отпустили. После этого он пошел на трамвайную остановку», — сказал очевидец, добавив, что он не понимает, почему сотрудники правоохранительных органов не заставили мужчину одеться. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил.