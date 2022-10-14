14 октября 2022

В центре Нижнего Тагила заметили пожилого эксгибициониста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина разгуливал со спущенными штанами по Привокзальной площади (фото из архива) Фото:

На Привокзальной площади Нижнего Тагила (Свердловская область) 14 октября заметили пожилого мужчину, разгуливающего со спущенными штанами. Об этом рассказал очевидец.

«В пятницу, 14 октября, в 20:00 на Привокзальной площади увидел мужчину, который разгуливал со спущенными штанами. На площади много детей, взрослых — и все это видят!», — приводит слова очевидца сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, к мужчине подходили сотрудники полиции. «Один полицейских кричал на него. Я не понял о чем они говорили с ним, но в итоге эксгибициониста отпустили. После этого он пошел на трамвайную остановку», — сказал очевидец, добавив, что он не понимает, почему сотрудники правоохранительных органов не заставили мужчину одеться.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил.

По словам очевидца, полицейские спокойно отпустили мужчину
Фото:

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На Привокзальной площади Нижнего Тагила (Свердловская область) 14 октября заметили пожилого мужчину, разгуливающего со спущенными штанами. Об этом рассказал очевидец. «В пятницу, 14 октября, в 20:00 на Привокзальной площади увидел мужчину, который разгуливал со спущенными штанами. На площади много детей, взрослых — и все это видят!», — приводит слова очевидца сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, к мужчине подходили сотрудники полиции. «Один полицейских кричал на него. Я не понял о чем они говорили с ним, но в итоге эксгибициониста отпустили. После этого он пошел на трамвайную остановку», — сказал очевидец, добавив, что он не понимает, почему сотрудники правоохранительных органов не заставили мужчину одеться. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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