Каждая десятая пермская компания держит у себя животных для работы

15 октября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Чаще всего для уюта в офисах держат аквариумных рыбок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В каждой десятой компании Перми «работают» животные, чьи навыки сотрудники используют в служебных целях. В основном это собаки, которые охраняют территорию. Результаты опроса опубликовал сервис по поиску работы SuperJob. «10% компаний имеют „в штате“ хвостатый персонал, чьи навыки используются в служебных целях. В основном, это коты и собаки: „Кот, выполняет охранную функцию плюс антистресс“; „Собаки охраняют территорию“. Чаще других о наличии этих животных рассказывали производственные предприятия, строительные компании и организации сферы услуг», — поделились результатами опроса специалисты сервиса. В опросе SuperJob приняли участие представители 1000 российских предприятий и организаций. К примеру, в орнитологической службе Кремля состоят на балансе ястребы и филины: они защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых, в частности, ворон. Специалисты сервиса также сообщили, что «для уюта» в офисах страны чаще всего содержат рыбок и попугаев.

В каждой десятой компании Перми «работают» животные, чьи навыки сотрудники используют в служебных целях. В основном это собаки, которые охраняют территорию. Результаты опроса опубликовал сервис по поиску работы SuperJob. «10% компаний имеют „в штате“ хвостатый персонал, чьи навыки используются в служебных целях. В основном, это коты и собаки: „Кот, выполняет охранную функцию плюс антистресс“; „Собаки охраняют территорию“. Чаще других о наличии этих животных рассказывали производственные предприятия, строительные компании и организации сферы услуг», — поделились результатами опроса специалисты сервиса. В опросе SuperJob приняли участие представители 1000 российских предприятий и организаций. К примеру, в орнитологической службе Кремля состоят на балансе ястребы и филины: они защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых, в частности, ворон. Специалисты сервиса также сообщили, что «для уюта» в офисах страны чаще всего содержат рыбок и попугаев.