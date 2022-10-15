Пермяков предупреждают о тумане и дожде

МЧС: в Пермском крае ожидаются дождь и туман 16 октября

Краткосрочный прогноз был подготовлен метеорологами Пермского ЦГМС Фото: Размик Закарян © URA.RU

По данным Пермского ЦГМС, в ближайшие дни на территории Прикамья ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны осадки. Такая информация опубликована в разделе оперативной информации на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«16 октября в Пермском крае ожидаются небольшие осадки (местами), преимущественно в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью от −1 до +4 градусов, днем от +3 до +8», — указано в сообщении.

О самом теплом дне прошедшей недели URA.RU писало ранее. Им стал четверг. Тогда столбик термометра поднялся до отметки 14 градусов тепла.