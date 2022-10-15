15 октября 2022
14 октября 2022

Пермяков предупреждают о тумане и дожде

МЧС: в Пермском крае ожидаются дождь и туман 16 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, зонт, дымка, дождь, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Краткосрочный прогноз был подготовлен метеорологами Пермского ЦГМС Фото:

По данным Пермского ЦГМС, в ближайшие дни на территории Прикамья ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны осадки. Такая информация опубликована в разделе оперативной информации на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«16 октября в Пермском крае ожидаются небольшие осадки (местами), преимущественно в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью от −1 до +4 градусов, днем от +3 до +8», — указано в сообщении.

О самом теплом дне прошедшей недели URA.RU писало ранее. Им стал четверг. Тогда столбик термометра поднялся до отметки 14 градусов тепла.

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По данным Пермского ЦГМС, в ближайшие дни на территории Прикамья ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны осадки. Такая информация опубликована в разделе оперативной информации на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. «16 октября в Пермском крае ожидаются небольшие осадки (местами), преимущественно в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью от −1 до +4 градусов, днем от +3 до +8», — указано в сообщении. О самом теплом дне прошедшей недели URA.RU писало ранее. Им стал четверг. Тогда столбик термометра поднялся до отметки 14 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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