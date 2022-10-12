Синоптики рассказали о самом теплом дне, который ждет пермяков

В Перми 13 октября будет одним из самых теплых дней

13 октября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

После теплого дня 13 октября начнется похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми 13 октября будет одним из самых теплых дней за месяц. Температура воздуха повысится до 14 градусов тепла, сообщает пресс-служба ГИС-центра ПГНИУ «День 13 октября обещает стать одним из самых теплых за весь месяц, благодаря выносу тепла с Южного Урала в передней части высокого циклона с центром над Поволжьем», — передают в пресс-службе ГИС-центра. Осадков в этот день не ожидается. По Пермскому краю температура воздуха днем будет держаться от +10 до +16 градусов. С пятницы в регионе ожидается постепенное похолодание. В последние дни недели при облачной погоде пройдут небольшие и умеренные дожди. В пятницу температура воздуха не превысит +11 градусов, в субботу будет до +10, в воскресенье — до +9 градусов. Также ночью в последний день недели возможны заморозки до -2 градусов.

В Перми 13 октября будет одним из самых теплых дней за месяц. Температура воздуха повысится до 14 градусов тепла, сообщает пресс-служба ГИС-центра ПГНИУ «День 13 октября обещает стать одним из самых теплых за весь месяц, благодаря выносу тепла с Южного Урала в передней части высокого циклона с центром над Поволжьем», — передают в пресс-службе ГИС-центра. Осадков в этот день не ожидается. По Пермскому краю температура воздуха днем будет держаться от +10 до +16 градусов. С пятницы в регионе ожидается постепенное похолодание. В последние дни недели при облачной погоде пройдут небольшие и умеренные дожди. В пятницу температура воздуха не превысит +11 градусов, в субботу будет до +10, в воскресенье — до +9 градусов. Также ночью в последний день недели возможны заморозки до -2 градусов.