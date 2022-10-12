12 октября 2022

Синоптики рассказали о самом теплом дне, который ждет пермяков

В Перми 13 октября будет одним из самых теплых дней
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
После теплого дня 13 октября начнется похолодание Фото:

В Перми 13 октября будет одним из самых теплых дней за месяц. Температура воздуха повысится до 14 градусов тепла, сообщает пресс-служба ГИС-центра ПГНИУ

«День 13 октября обещает стать одним из самых теплых за весь месяц, благодаря выносу тепла с Южного Урала в передней части высокого циклона с центром над Поволжьем», — передают в пресс-службе ГИС-центра. Осадков в этот день не ожидается.

По Пермскому краю температура воздуха днем будет держаться от +10 до +16 градусов. С пятницы в регионе ожидается постепенное похолодание. В последние дни недели при облачной погоде пройдут небольшие и умеренные дожди. В пятницу температура воздуха не превысит +11 градусов, в субботу будет до +10, в воскресенье — до +9 градусов. Также ночью в последний день недели возможны заморозки до -2 градусов.

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В Перми 13 октября будет одним из самых теплых дней за месяц. Температура воздуха повысится до 14 градусов тепла, сообщает пресс-служба ГИС-центра ПГНИУ «День 13 октября обещает стать одним из самых теплых за весь месяц, благодаря выносу тепла с Южного Урала в передней части высокого циклона с центром над Поволжьем», — передают в пресс-службе ГИС-центра. Осадков в этот день не ожидается. По Пермскому краю температура воздуха днем будет держаться от +10 до +16 градусов. С пятницы в регионе ожидается постепенное похолодание. В последние дни недели при облачной погоде пройдут небольшие и умеренные дожди. В пятницу температура воздуха не превысит +11 градусов, в субботу будет до +10, в воскресенье — до +9 градусов. Также ночью в последний день недели возможны заморозки до -2 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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