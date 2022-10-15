В Нижнем Тагиле произошел пожар в гараже, в котором погибла женщина и сгорел ВАЗ (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пожар произошел в одном из гаражей по улице Янтарная в Нижнем Тагиле 15 октября. В огне сгорела 38-летняя женщина, рассказали URA.RU в полиции и следственном комитете региона.

«Сообщение о возгорании в гараже поступило ранним утром 15 октября. При тушении возгорания обнаружено тело женщины. Ведется проверка, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу», — рассказал старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Александр Шульга.

Подробности происшествия рассказывают в полиции. «Установлено, что в этом гараже находилась плитка, на которой готовилась пища. Предположительно, в районе нее и был очаг пожара. Полицейские предварительно установили личность погибшей женщины — это 38-летняя местная жительница, сведения о втором погибшем не подтвердились», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в соцсетях появилась информация от очевидцев, что в пожаре на Янтарной сгорели два человека. Подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» рассказывал, что вместе с женщиной в гараже был еще мужчина. «Я так понял, мужчина был в машине, женщина за пределами машины. Они отдыхали в гараже. Еще и соседний гараж серьезно пострадал», — рассказал очевидец.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отмечают, что площадь пожара составила 12 квадратных метров. Повреждены два гаража, а также полностью сгорел автомобиль ВАЗ-2101.