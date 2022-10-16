16 октября 2022

Суд обязал пермских дорожников отремонтировать трассу на севере края

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Руководитель Росавтодора Роман Старовойт на Федеральной трассе в Лебяжьевском районе Курганской области, фура, федеральная трасса, дороги зауралья
Дорогу приведут в порядок по решению суда Фото:

В Пермском крае прокуратура выявила, что участки трассы на севере региона находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы убедить краевые власти привести дороги в порядок, пришлось обратиться в суд.

«Установлено, что на участках автомобильных дорог регионального значения „Кудымкар — Гайны“ и „Гайны-Усть-Черная“ проезжая часть находится в ненормативном состоянии, стационарное электрическое освещение в населенном пункте отсутствует. По итогам проверки прокурором района в суд направлено исковое заявление об устранении выявленных нарушений», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Гайнский районный суд в итоге обязал Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края привести объект в нормативное состояние. Именно этому учреждению принадлежит трасса.

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В Пермском крае прокуратура выявила, что участки трассы на севере региона находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы убедить краевые власти привести дороги в порядок, пришлось обратиться в суд. «Установлено, что на участках автомобильных дорог регионального значения „Кудымкар — Гайны“ и „Гайны-Усть-Черная“ проезжая часть находится в ненормативном состоянии, стационарное электрическое освещение в населенном пункте отсутствует. По итогам проверки прокурором района в суд направлено исковое заявление об устранении выявленных нарушений», — сообщается на сайте краевой прокуратуры. Гайнский районный суд в итоге обязал Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края привести объект в нормативное состояние. Именно этому учреждению принадлежит трасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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