Суд обязал пермских дорожников отремонтировать трассу на севере края

Дорогу приведут в порядок по решению суда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае прокуратура выявила, что участки трассы на севере региона находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы убедить краевые власти привести дороги в порядок, пришлось обратиться в суд.

«Установлено, что на участках автомобильных дорог регионального значения „Кудымкар — Гайны“ и „Гайны-Усть-Черная“ проезжая часть находится в ненормативном состоянии, стационарное электрическое освещение в населенном пункте отсутствует. По итогам проверки прокурором района в суд направлено исковое заявление об устранении выявленных нарушений», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Гайнский районный суд в итоге обязал Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края привести объект в нормативное состояние. Именно этому учреждению принадлежит трасса.