Медики раскрыли одну из причин проблем со здоровьем у половины пермяков

У половины пермяков зафиксирована нехватка витамина D, влияющего на здоровье

19 октября 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Головные боли и общая утомляемость — одни из признаков дефицита витамина D Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти у половины жителей Перми наблюдается дефицит витамина D, выяснили специалисты компании «ИНВИТРО». Его недостаток напрямую влияет на здоровье человека, способствуя развитию многих заболеваний, говорит главный врач «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. «Недостаток витамина D способствует развитию многих заболеваний — рассеянного склероза, туберкулеза, сердечно-сосудистых, аутоиммунных, аллергических, воспалительных, опухолевых заболеваний, заболеваний обмена веществ — ожирение, сахарный диабет, заболеваний женской половой сферы, осложнений течения беременности у женщин. Он влияет на репродуктивное здоровье мужчин и женщин и уровень холестерина крови», — приводятся слова Тарадеевой в сообщении компании, поступившем в URA.RU. По словам медиков, люди с дефицитом витамина D чаще всего жалуются на головные боли, боли в мышцах и суставах, общую слабость, быструю утомляемость, перепады настроения и нарушение сна. Получить важный витамин можно, принимая солнечные ванны, а осенью и зимой важно употреблять в пищу сливочное масло, молоко, жирные сорта рыбы, советует Тарадеева.

Почти у половины жителей Перми наблюдается дефицит витамина D, выяснили специалисты компании «ИНВИТРО». Его недостаток напрямую влияет на здоровье человека, способствуя развитию многих заболеваний, говорит главный врач «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. «Недостаток витамина D способствует развитию многих заболеваний — рассеянного склероза, туберкулеза, сердечно-сосудистых, аутоиммунных, аллергических, воспалительных, опухолевых заболеваний, заболеваний обмена веществ — ожирение, сахарный диабет, заболеваний женской половой сферы, осложнений течения беременности у женщин. Он влияет на репродуктивное здоровье мужчин и женщин и уровень холестерина крови», — приводятся слова Тарадеевой в сообщении компании, поступившем в URA.RU. По словам медиков, люди с дефицитом витамина D чаще всего жалуются на головные боли, боли в мышцах и суставах, общую слабость, быструю утомляемость, перепады настроения и нарушение сна. Получить важный витамин можно, принимая солнечные ванны, а осенью и зимой важно употреблять в пищу сливочное масло, молоко, жирные сорта рыбы, советует Тарадеева.