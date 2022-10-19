19 октября 2022
18 октября 2022

Челябинцев ждет снежный ноябрь. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, пешеход, буран, погода, снегопад, климат
Синоптики спрогнозировали снегопады Фото:

В ноябре в Челябинске практически ежедневно будет идти снег и мокрый снег. Соответствующий долгосрочный прогноз дали синоптики.

«Снегопады начнутся в Челябинске с 1 ноября. Весь месяц снег и мокрый снег будут идти практически ежедневно. Временами ожидаются снежные бури», — говорится в прогнозе погоды на предстоящий месяц на сайте «Гисметео».

Согласно долговременному прогнозу, в первой декаде ноября преимущественно ожидаются дожди и мокрый снег. Дневные температуры будут положительными, ночные — колебаться около нулевой отметки.

Сильные снегопады и понижение температуры до 17 градусов мороза ночью обещают к 17 ноября. С 27 ноября возможно похолодание до 19 градусов ниже ноля.

Снег и мокрый снег придут в Челябинск в ноябре

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В ноябре в Челябинске практически ежедневно будет идти снег и мокрый снег. Соответствующий долгосрочный прогноз дали синоптики. «Снегопады начнутся в Челябинске с 1 ноября. Весь месяц снег и мокрый снег будут идти практически ежедневно. Временами ожидаются снежные бури», — говорится в прогнозе погоды на предстоящий месяц на сайте «Гисметео». Согласно долговременному прогнозу, в первой декаде ноября преимущественно ожидаются дожди и мокрый снег. Дневные температуры будут положительными, ночные — колебаться около нулевой отметки. Сильные снегопады и понижение температуры до 17 градусов мороза ночью обещают к 17 ноября. С 27 ноября возможно похолодание до 19 градусов ниже ноля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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