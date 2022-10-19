В ноябре в Челябинске практически ежедневно будет идти снег и мокрый снег. Соответствующий долгосрочный прогноз дали синоптики.
«Снегопады начнутся в Челябинске с 1 ноября. Весь месяц снег и мокрый снег будут идти практически ежедневно. Временами ожидаются снежные бури», — говорится в прогнозе погоды на предстоящий месяц на сайте «Гисметео».
Согласно долговременному прогнозу, в первой декаде ноября преимущественно ожидаются дожди и мокрый снег. Дневные температуры будут положительными, ночные — колебаться около нулевой отметки.
Сильные снегопады и понижение температуры до 17 градусов мороза ночью обещают к 17 ноября. С 27 ноября возможно похолодание до 19 градусов ниже ноля.
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