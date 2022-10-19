В Госдуме предложили оказывать психологическую помощь участникам СВО

В ЛДПР предложили предоставить право на психологическую помощь участникам СВО

20 октября 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Участникам СВО при необходимости окажут психологическую помощь Фото: «Россия — страна возможностей» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участникам спецоперации, их родственникам, а также всем прочим ветеранам и инвалидам боевых действий хотят предоставить право на психологическую помощь. Соответствующий законопроект в ближайшее время намерены внести в Государственную думу. «В настоящее время в РФ отсутствует единый законодательный акт по оказанию гражданам психологической помощи, а правовое регулирование данного вопроса, как правило, осуществляется на уровне отраслевых законов и подзаконных актов», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, который был подготовлен группой депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передают «Известия». Отмечается, что сейчас у российских военных есть потребность в обращении к подобным специалистам. Особенно это необходимо для инвалидов войны, для ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших, инвалидов войны, доложили в ЛДПР. Один из авторов законопроекта Ярослав Нилов подчеркнул, что российская армия нуждается в том, чтобы государство помогло решить этот вопрос. Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что семьи мобилизованных и добровольцев из Московской области смогут получить все виды социальной помощи через сайт «Добродел». Он отметил, что подать заявки могут жены, братья и сестры, родители и дети мобилизованных или добровольцев.

Участникам спецоперации, их родственникам, а также всем прочим ветеранам и инвалидам боевых действий хотят предоставить право на психологическую помощь. Соответствующий законопроект в ближайшее время намерены внести в Государственную думу. «В настоящее время в РФ отсутствует единый законодательный акт по оказанию гражданам психологической помощи, а правовое регулирование данного вопроса, как правило, осуществляется на уровне отраслевых законов и подзаконных актов», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, который был подготовлен группой депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передают «Известия». Отмечается, что сейчас у российских военных есть потребность в обращении к подобным специалистам. Особенно это необходимо для инвалидов войны, для ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших, инвалидов войны, доложили в ЛДПР. Один из авторов законопроекта Ярослав Нилов подчеркнул, что российская армия нуждается в том, чтобы государство помогло решить этот вопрос. Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что семьи мобилизованных и добровольцев из Московской области смогут получить все виды социальной помощи через сайт «Добродел». Он отметил, что подать заявки могут жены, братья и сестры, родители и дети мобилизованных или добровольцев.