Ягоды на Таганае после первых морозов стали вкуснее Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На Таганае под Златоустом (Челябинская область) собирают прихваченные морозами ягоды — голубику и бруснику, доживающую до 300 лет. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, ягоды можно собирать в рекреационных зонах вокруг туристских троп.

«Урожай брусники и голубики в октябре можно собирать на таганайских вершинах. После первых морозов ягоды в это время особенно вкусны», — отметили URA.RU в нацпарке.

Кусты голубики, по данным пресс-служба нацпарка, отлично переносят холода и могут доживать до 100 лет. Возраст брусники достигает 200 и даже 300 лет. Голубика до сих пор используется как натуральный краситель из-за ее красивого оттенка.

Сбор ягод в нацпарке запрещен лишь в особо охраняемых и заповедных зонах. Эти участки леса помечены желтыми аншлагами. В остальной местности собирать можно, но в непромышленных масштабах. Бруснику собирают даже в марте из-под растаявшего снега.