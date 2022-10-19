19 октября 2022

Под Златоустом созрела 300-летняя ягода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, лесная ягода, природа, осень в лесу
Ягоды на Таганае после первых морозов стали вкуснее Фото:

На Таганае под Златоустом (Челябинская область) собирают прихваченные морозами ягоды — голубику и бруснику, доживающую до 300 лет. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, ягоды можно собирать в рекреационных зонах вокруг туристских троп.

«Урожай брусники и голубики в октябре можно собирать на таганайских вершинах. После первых морозов ягоды в это время особенно вкусны», — отметили URA.RU в нацпарке.

Кусты голубики, по данным пресс-служба нацпарка, отлично переносят холода и могут доживать до 100 лет. Возраст брусники достигает 200 и даже 300 лет. Голубика до сих пор используется как натуральный краситель из-за ее красивого оттенка.

Сбор ягод в нацпарке запрещен лишь в особо охраняемых и заповедных зонах. Эти участки леса помечены желтыми аншлагами. В остальной местности собирать можно, но в непромышленных масштабах. Бруснику собирают даже в марте из-под растаявшего снега.

Собирать бруснику можно даже поздней осенью и в марте после таяния снега
Фото:

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На Таганае под Златоустом (Челябинская область) собирают прихваченные морозами ягоды — голубику и бруснику, доживающую до 300 лет. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, ягоды можно собирать в рекреационных зонах вокруг туристских троп. «Урожай брусники и голубики в октябре можно собирать на таганайских вершинах. После первых морозов ягоды в это время особенно вкусны», — отметили URA.RU в нацпарке. Кусты голубики, по данным пресс-служба нацпарка, отлично переносят холода и могут доживать до 100 лет. Возраст брусники достигает 200 и даже 300 лет. Голубика до сих пор используется как натуральный краситель из-за ее красивого оттенка. Сбор ягод в нацпарке запрещен лишь в особо охраняемых и заповедных зонах. Эти участки леса помечены желтыми аншлагами. В остальной местности собирать можно, но в непромышленных масштабах. Бруснику собирают даже в марте из-под растаявшего снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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