Главный пермский пристав рассказал о списании долгов мобилизованных

Родственникам мобилизованных пермяков дали право приостановить взыскание их долгов

Приставы работают прямо в военкоматах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Обратиться с заявлением о приостановке взыскания долгов на время службы смогут родственники мобилизованных. Об этом на заседании краевого заксобрания 20 октября рассказал врио руководителя ГУ ФССПП по Прикамью Сергей Неведомский. Трансляция заседания проходит на сайте парламента.

«Работа [по приостановлению исполнительных производств] ведется, организована на уровне министерства обороны и федеральной службы судебных приставов. В данный момент наши сотрудники в военкоматах принимают заявления, проводят разъяснительные беседы. Что касается граждан, которые были мобилизованы ранее, то возможность обратиться с заявлением о приостановлении взыскания могут их родственники», — отметил Неведомский.

Заявления от мобилизованных в военкоматах рассматриваются в течение суток. Решения принимаются в пользу резервистов. В военкоматах размещены памятки. Такие же материалы появятся и в подразделениях банков. Конкретное число обратившихся Сергей Неведомский не назвал, сославшись на запрет.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, но отправки еще продолжаются. Губернатор Дмитрий Махонин посетил мобилизованных в учебных центрах в Тюмени и Елани. Разговор был непростым. По итогам общения в регионе был разработан комплекс мер поддержки семей резервистов.