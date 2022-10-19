Задержанный ФСБ директор челябинского военного завода выслушал приговор

20 октября 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Расследование ФСБ вскрыло махинации на уникальном предприятии ВПК в Челябинске (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске осудили задержанного ФСБ экс-директора оборонного АО СКБ «Турбина», причинившего предприятию ущерб почти на 30 млн рублей. Об этом сообщили URA.RU в управлении ФСБ по Челябинской области. «Виновный с 2012 по 2019 годы фиктивно трудоустроил работников на предприятие, которые фактически не выполняли свои должностные обязанности. При этом заработная плата им регулярно начислялась, тем самым предприятию был нанесен ущерб в 27 млн рублей. Решением Тракторозаводского суда он признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ) присужден штраф в 100 тысяч рублей. Ущерб будет возмещен за счет арестованного имущества экс-гендиректора на сумму более 29 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. АО «СКБ „Турбина“» является оборонным предприятием, разрабатывает и выпускает газотурбинные двигатели и энергоагрегаты. По своей специализации оно единственное в своем роде в России и СНГ. Входит в госкорпорацию «Ростех».

В Челябинске осудили задержанного ФСБ экс-директора оборонного АО СКБ «Турбина», причинившего предприятию ущерб почти на 30 млн рублей. Об этом сообщили URA.RU в управлении ФСБ по Челябинской области. «Виновный с 2012 по 2019 годы фиктивно трудоустроил работников на предприятие, которые фактически не выполняли свои должностные обязанности. При этом заработная плата им регулярно начислялась, тем самым предприятию был нанесен ущерб в 27 млн рублей. Решением Тракторозаводского суда он признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ) присужден штраф в 100 тысяч рублей. Ущерб будет возмещен за счет арестованного имущества экс-гендиректора на сумму более 29 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. АО «СКБ „Турбина“» является оборонным предприятием, разрабатывает и выпускает газотурбинные двигатели и энергоагрегаты. По своей специализации оно единственное в своем роде в России и СНГ. Входит в госкорпорацию «Ростех».