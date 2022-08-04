Пермяки представили уникальный промышленный принтер

Разработчики уже нашли первых покупателей на свой продукт (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ProM — так называется станок, способный печатать металлические заготовки всего за несколько часов. Его презентация состоялась на ежегодной выставке «Москва-Металлообработка — 2022». Продукт создан и выведен на рынок совместной группой ученых Пермского Политеха, а также специалистов инжиниринговых и промышленных предприятий региона. URA.RU ознакомилось с новинкой и узнало о его преимуществах и перспективах выхода на большой рынок.

Целью консорциума, куда вошли ПАО «Протон-ПМ», ООО «Центр ЭЛТ», ООО «Инкор», ООО МИП «КАТ», стала разработка и вывод на рынок промоборудования для гибридной аддитивной технологии. Проекту дали название xWeld, а первые разработки представили публике в 2018 году. К примеру, уникальные плазмотроны, не имеющие аналогов в мире, создало малое инновационное предприятие «Комплексные аддитивные технологии» (ООО МИП «КАТ»).

3D принтер «ProM» представлен на выставке «Металлообработка — 2022» в Москве Фото с сайта gibridat.ru

В принтере ProM как раз и применяется метод аддитивной технологии или попросту — 3D печать. О том, как он работает, рассказывает на сайте проекта xWeld заместитель директора ООО «Икс Велд» Игорь Безукладников.

«Этот принтер работает по технологии WAAM. Это технология основана на послойном выращивании требуемой заготовки посредством сварочной проволоки. Данный принтер выполнен с максимальным числом комплектующих элементов отечественного производства. К примеру, сам моноблок, куда помещен принтер, изготовлен в Перми. Интерфейс и программное обеспечение — собственной разработки, как и значительная часть электроники (к примеру, контроллер движения), которая отвечает за синхронизацию работы сварочного аппарата. Он, к слову, также отечественный — изготовлен в Санкт-Петербурге», — поясняет Безукладников.

Процесс изготовления подобных металлических заготовок может занимать всего несколько часов Фото с сайта gibridat.ru

Максимальный размер заготовки, которую способен изготовить принтер: 800?600?600 мм. Аддитивный способ позволяет минимизировать объем материала, который остается в процессе обработки заготовки (менее 1%). К примеру, процент количества отходов при обработке деталей на станках может достигать 80-90%.

К тому же сам процесс занимает совсем немного времени, в отличие, к примеру от процесса литья или штамповки. Это снижает финансовые затраты на производство того или иного изделия. Разработчики уже вышли на серийную сборку принтеров и готовы предлагать их клиентам.

Указом президента России Владимира Путина 2022—2031 годы объявлены десятилетием науки и технологий. Инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей. Российские власти подчеркивали важность стратегического партнерства представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки. Такое объединение позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной наукой.