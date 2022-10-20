В Пермском крае объявили конкурс по выбору мэра конфликтной территории

Мэр в Юсьве появится 22 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юсьвинском округе в Пермском крае стартовал конкурс по выбору главы территории. Соответствующие решение приняли депутаты местной думы. Об этом URA.RU рассказал и. о. главы округа Николай Никулин. Предыдущий глава Михаил Евсин ушел летом после продолжительного конфликта с думцами.

«Депутаты объявили конкурс 20 октября. Конкурсная комиссия пройдет 14 декабря. Заседание думы, где будет принято решение, состоится 22 декабря», — отметил Никулин. На вопрос будет ли он принимать в нем участие, и. о. главы не ответил.

По данным источника URA.RU в политэлитах Николай Никулин является основным претендентом на пост главы. Он стал компромиссной фигурой для местных депутатов. Они грозились поставить «неуд» Михаилу Евсину, поскольку были недовольны его работой. В июне он ушел в отпуск и написал заявление об увольнении. В июле депутаты приняли его отставку и назначили и. о. главы округа Николая Никулина.