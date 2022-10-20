Ветеран СВО предупредил о вербовке мобилизованных в сомнительные ЧВК

Опытные боец посоветовал мобилизованным не испытывать судьбу и не слушать вербовщиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермякам, готовящимся к отправке в зону СВО, могут предлагать вступить в «сомнительные ЧВК». Об этом предупредил ветеран спецоперации (СВО), автор telegram-канала «Прикамские витязи» Максим (фамилию URA.RU не указывает по просьбе автора канала).

«Поступило несколько сообщений о том, что некоторых бойцов пытались завербовать в некую неизвестную ЧВК. Товарищи мобилизованные, если вас пытаются вербовать в сомнительные и малоизвестные подразделения, то советую не соглашаться на сладкие заверения вербовщиков. Обычно подобные авантюры заканчиваются печально. Сужу по своему печальному опыту и по опыту своих близких», — отметил пермяк.

URA.RU направило запросы в пресс-службы министерства территориальной безопасности Пермского края и краевого военкомата. Ответы к моменту публикации материала не последовали. В пресс-службе губернатора региона агентству пояснили, что не обладают информацией о вербовке пермяков в частные военные компании. «У нас такой информации нет», — заявили в пресс-службе.

Telegram-канал «Прикамские витязи» помимо прочего, рассказывает о том, как проходит боевое слаживание мобилизованных в учебных центрах. О проведении мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призыву подлежат порядка 300 тыс. резервистов.