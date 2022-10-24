Пермские депутаты поддержали ужесточение наказания за ЛГБТ-пропаганду

25 октября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Решение депутаты приняли единогласно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты заксобрания Пермского края на внеочередном заседании 25 октября поддержали законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и ужесточения ответственности за эти деяния, которые сейчас рассматриваются в Госдуме. Решение было принято единогласно. Трансляция проходила на сайте заксобрания. «Предлагается поддержать внесенный в Госдуму законопроект, направленный на защиту общества и, в первую очередь, детей от пропаганды, рекламы идеологии, противоречащей базовым ценностям российского общества. Законопроект внесен почти всеми депутатами Госдумы», — отметил докладчик по вопросу внесения поправок в КоАП депутат Николай Благов. Другим решением депутаты поддержали поправки в ФЗ об информации. На заседании присутствовали 48 депутатов из 60. О проведении пленарки стало известно вечером 24 октября. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму был внесен пакет поправок, ужесточающий наказание за распространение информации, направленной на пропаганду ЛГБТ-ценностей и отрицание семейных ценностей. Решения в поддержку инициативы также приняли депутаты Свердловской области.

Депутаты заксобрания Пермского края на внеочередном заседании 25 октября поддержали законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и ужесточения ответственности за эти деяния, которые сейчас рассматриваются в Госдуме. Решение было принято единогласно. Трансляция проходила на сайте заксобрания. «Предлагается поддержать внесенный в Госдуму законопроект, направленный на защиту общества и, в первую очередь, детей от пропаганды, рекламы идеологии, противоречащей базовым ценностям российского общества. Законопроект внесен почти всеми депутатами Госдумы», — отметил докладчик по вопросу внесения поправок в КоАП депутат Николай Благов. Другим решением депутаты поддержали поправки в ФЗ об информации. На заседании присутствовали 48 депутатов из 60. О проведении пленарки стало известно вечером 24 октября. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму был внесен пакет поправок, ужесточающий наказание за распространение информации, направленной на пропаганду ЛГБТ-ценностей и отрицание семейных ценностей. Решения в поддержку инициативы также приняли депутаты Свердловской области.