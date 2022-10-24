24 октября 2022

Пермские депутаты поддержали ужесточение наказания за ЛГБТ-пропаганду

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание ОП РФ седьмого созыва. Москва, депутат, общественная палата, поднятая рука, голосование
Решение депутаты приняли единогласно Фото:

Депутаты заксобрания Пермского края на внеочередном заседании 25 октября поддержали законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и ужесточения ответственности за эти деяния, которые сейчас рассматриваются в Госдуме. Решение было принято единогласно. Трансляция проходила на сайте заксобрания.

«Предлагается поддержать внесенный в Госдуму законопроект, направленный на защиту общества и, в первую очередь, детей от пропаганды, рекламы идеологии, противоречащей базовым ценностям российского общества. Законопроект внесен почти всеми депутатами Госдумы», — отметил докладчик по вопросу внесения поправок в КоАП депутат Николай Благов.

Другим решением депутаты поддержали поправки в ФЗ об информации. На заседании присутствовали 48 депутатов из 60. О проведении пленарки стало известно вечером 24 октября. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму был внесен пакет поправок, ужесточающий наказание за распространение информации, направленной на пропаганду ЛГБТ-ценностей и отрицание семейных ценностей. Решения в поддержку инициативы также приняли депутаты Свердловской области.

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Депутаты заксобрания Пермского края на внеочередном заседании 25 октября поддержали законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и ужесточения ответственности за эти деяния, которые сейчас рассматриваются в Госдуме. Решение было принято единогласно. Трансляция проходила на сайте заксобрания. «Предлагается поддержать внесенный в Госдуму законопроект, направленный на защиту общества и, в первую очередь, детей от пропаганды, рекламы идеологии, противоречащей базовым ценностям российского общества. Законопроект внесен почти всеми депутатами Госдумы», — отметил докладчик по вопросу внесения поправок в КоАП депутат Николай Благов. Другим решением депутаты поддержали поправки в ФЗ об информации. На заседании присутствовали 48 депутатов из 60. О проведении пленарки стало известно вечером 24 октября. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму был внесен пакет поправок, ужесточающий наказание за распространение информации, направленной на пропаганду ЛГБТ-ценностей и отрицание семейных ценностей. Решения в поддержку инициативы также приняли депутаты Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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