Свердловские власти поддержали закон против ЛГБТ-пропаганды

Депутаты свердловского законодательного собрания рекомендовали поддержать федеральный закон, ужесточающий наказание за пропаганду и демонстрацию ЛГБТ-отношений. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания.
«Депутаты рекомендовали заксобранию поддержать изменения в федеральный закон об информации», — сообщил корреспондент. Изменения будут касаться запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола. Предполагается, что такие данные нельзя распространять в СМИ, книгах, кино и других источниках информации, к которым могут получить доступ дети.
Для владельцев соцсетей, СМИ и агрегаторов информации предусматривается ответственность вплоть до приостановки деятельности юридических лиц. Кроме этого, нарушители будут получать штрафы до пяти миллионов рублей.
Ранее за пропаганду ЛГБТ-отношений уже была наказана завуч лицея №12 в Екатеринбурге Лилия Ардашева. Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей. Поводом стал скандальный «ЛГБТ-танец», который выпускники учреждения исполнили на школьном мероприятии.
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