24 октября 2022

Свердловские власти поддержали закон против ЛГБТ-пропаганды

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание заксобрания Свердловской области. Екатеринбург, депутат, трибуна, чиновник, герб, выступление, заксобрание со
Заседание заксобрания прошло в Екатеринбурге 25 октября Фото:

Депутаты свердловского законодательного собрания рекомендовали поддержать федеральный закон, ужесточающий наказание за пропаганду и демонстрацию ЛГБТ-отношений. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Депутаты рекомендовали заксобранию поддержать изменения в федеральный закон об информации», — сообщил корреспондент. Изменения будут касаться запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола. Предполагается, что такие данные нельзя распространять в СМИ, книгах, кино и других источниках информации, к которым могут получить доступ дети.

Для владельцев соцсетей, СМИ и агрегаторов информации предусматривается ответственность вплоть до приостановки деятельности юридических лиц. Кроме этого, нарушители будут получать штрафы до пяти миллионов рублей.

Ранее за пропаганду ЛГБТ-отношений уже была наказана завуч лицея №12 в Екатеринбурге Лилия Ардашева. Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей. Поводом стал скандальный «ЛГБТ-танец», который выпускники учреждения исполнили на школьном мероприятии.

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Депутаты свердловского законодательного собрания рекомендовали поддержать федеральный закон, ужесточающий наказание за пропаганду и демонстрацию ЛГБТ-отношений. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания. «Депутаты рекомендовали заксобранию поддержать изменения в федеральный закон об информации», — сообщил корреспондент. Изменения будут касаться запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола. Предполагается, что такие данные нельзя распространять в СМИ, книгах, кино и других источниках информации, к которым могут получить доступ дети. Для владельцев соцсетей, СМИ и агрегаторов информации предусматривается ответственность вплоть до приостановки деятельности юридических лиц. Кроме этого, нарушители будут получать штрафы до пяти миллионов рублей. Ранее за пропаганду ЛГБТ-отношений уже была наказана завуч лицея №12 в Екатеринбурге Лилия Ардашева. Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей. Поводом стал скандальный «ЛГБТ-танец», который выпускники учреждения исполнили на школьном мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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