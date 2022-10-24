Свердловские власти поддержали закон против ЛГБТ-пропаганды

25 октября 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Заседание заксобрания прошло в Екатеринбурге 25 октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутаты свердловского законодательного собрания рекомендовали поддержать федеральный закон, ужесточающий наказание за пропаганду и демонстрацию ЛГБТ-отношений. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания. «Депутаты рекомендовали заксобранию поддержать изменения в федеральный закон об информации», — сообщил корреспондент. Изменения будут касаться запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола. Предполагается, что такие данные нельзя распространять в СМИ, книгах, кино и других источниках информации, к которым могут получить доступ дети. Для владельцев соцсетей, СМИ и агрегаторов информации предусматривается ответственность вплоть до приостановки деятельности юридических лиц. Кроме этого, нарушители будут получать штрафы до пяти миллионов рублей. Ранее за пропаганду ЛГБТ-отношений уже была наказана завуч лицея №12 в Екатеринбурге Лилия Ардашева. Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей. Поводом стал скандальный «ЛГБТ-танец», который выпускники учреждения исполнили на школьном мероприятии.

Депутаты свердловского законодательного собрания рекомендовали поддержать федеральный закон, ужесточающий наказание за пропаганду и демонстрацию ЛГБТ-отношений. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания. «Депутаты рекомендовали заксобранию поддержать изменения в федеральный закон об информации», — сообщил корреспондент. Изменения будут касаться запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола. Предполагается, что такие данные нельзя распространять в СМИ, книгах, кино и других источниках информации, к которым могут получить доступ дети. Для владельцев соцсетей, СМИ и агрегаторов информации предусматривается ответственность вплоть до приостановки деятельности юридических лиц. Кроме этого, нарушители будут получать штрафы до пяти миллионов рублей. Ранее за пропаганду ЛГБТ-отношений уже была наказана завуч лицея №12 в Екатеринбурге Лилия Ардашева. Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей. Поводом стал скандальный «ЛГБТ-танец», который выпускники учреждения исполнили на школьном мероприятии.