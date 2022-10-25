Депутат от ЛДПР Марков объяснил решение Слуцкого снять главу центрального аппарата партии

Депутат от ЛДПР Марков: Слуцкий снял главу центрального аппарата, чтобы лично заняться вопросами партии

25 октября 2022 в 23:06 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский был главой ЛДПР и центрального аппарата партии, напомнил Евгений Марков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий решил возглавить центральный аппарат в традициях партии и заняться лично всеми вопросами, как это было при Владимире Жириновском. Об этом в беседе с URA.RU заявил зам.председателя комитета Госдумы по экологии, член партии ЛДПР Евгений Марков. «Когда председателем партии был Владимир Вольфович [Жириновский], он точно также возглавлял и центральный аппарат. Фракция развивается, нужно идти дальше, он [Слуцкий] считает, что этой работе должен лично уделять больше внимания, потому что много вызовов. И те цели, которые партия ставит для себя в последующей избирательной компании, требуют большего его внимания. Он это видит именно так и на высшем совете коллеги этот вопрос сейчас обсуждают. Это процедуры ротационные, абсолютно нормальный рабочий процесс», — объяснил Евгений Марков. Член партии ЛПДР подчеркнул, что глава фракции был в целом удовлетворен работой Алексея Диденко. «Он сказал, что какие-то вещи сделал бы несколько иначе и смотрит на них с точки зрения результата, который ему докладывают. Но в целом работой центрального аппарата под руководством Алексея Диденко он полностью удовлетворен», — заявил Марков. Ранее глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко. После чего сам занял освободившееся место.

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий решил возглавить центральный аппарат в традициях партии и заняться лично всеми вопросами, как это было при Владимире Жириновском. Об этом в беседе с URA.RU заявил зам.председателя комитета Госдумы по экологии, член партии ЛДПР Евгений Марков. «Когда председателем партии был Владимир Вольфович [Жириновский], он точно также возглавлял и центральный аппарат. Фракция развивается, нужно идти дальше, он [Слуцкий] считает, что этой работе должен лично уделять больше внимания, потому что много вызовов. И те цели, которые партия ставит для себя в последующей избирательной компании, требуют большего его внимания. Он это видит именно так и на высшем совете коллеги этот вопрос сейчас обсуждают. Это процедуры ротационные, абсолютно нормальный рабочий процесс», — объяснил Евгений Марков. Член партии ЛПДР подчеркнул, что глава фракции был в целом удовлетворен работой Алексея Диденко. «Он сказал, что какие-то вещи сделал бы несколько иначе и смотрит на них с точки зрения результата, который ему докладывают. Но в целом работой центрального аппарата под руководством Алексея Диденко он полностью удовлетворен», — заявил Марков. Ранее глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко. После чего сам занял освободившееся место.