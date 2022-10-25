Слуцкий снял с должности главу центрального аппарата ЛДПР и сам занял его место

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34-й съезд ЛДПР избирает Леонида Слуцкого лидеором партии. Москва, слуцкий леонид, лдпр, съезд лдпр, слуцкий
Согласно информации источника агентства, Слуцкий возглавил центральный аппарат ЛДПР Фото:

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко. После чего сам занял освободившееся место. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Слуцкий снял с должности Диденко. И сам возглавил центральный аппарат», — сообщил источник агентства.

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Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко. После чего сам занял освободившееся место. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. «Слуцкий снял с должности Диденко. И сам возглавил центральный аппарат», — сообщил источник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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