Слуцкий снял с должности главу центрального аппарата ЛДПР и сам занял его место

Согласно информации источника агентства, Слуцкий возглавил центральный аппарат ЛДПР
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко. После чего сам занял освободившееся место. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
«Слуцкий снял с должности Диденко. И сам возглавил центральный аппарат», — сообщил источник агентства.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews