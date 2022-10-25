Слуцкий снял с должности главу центрального аппарата ЛДПР и сам занял его место 25 октября 2022 в 21:13 Размер текста - 17 + Согласно информации источника агентства, Слуцкий возглавил центральный аппарат ЛДПР Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко. После чего сам занял освободившееся место. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. «Слуцкий снял с должности Диденко. И сам возглавил центральный аппарат», — сообщил источник агентства. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко. После чего сам занял освободившееся место. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. «Слуцкий снял с должности Диденко. И сам возглавил центральный аппарат», — сообщил источник агентства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям