25 октября 2022
24 октября 2022

В ХМАО утонул мужчина

На протоке Сухой Аган в Нефтеюганском районе ХМАО утонул мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, река, закат, природа, осень, пейзаж
ЧП произошло в 20 км от п. Сингапай (фото из архива) Фото:

На протоке Сухой Аган возле острова Горелый в Нефтеюганском районе (ХМАО) утонул мужчина. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС по ХМАО.

«На водных объектах зарегистрировано одно происшествие. Нефтеюганский район, в 20 километрах от п. Сингапай, в районе острова Горелый, на протоке Сухой Аган, утонул мужчина», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что пенсионер МВД из Сургута (ХМАО) Анатолий Сельсков утонул во время поиска дичи. Его тело обнаружили водолазы.

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На протоке Сухой Аган возле острова Горелый в Нефтеюганском районе (ХМАО) утонул мужчина. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «На водных объектах зарегистрировано одно происшествие. Нефтеюганский район, в 20 километрах от п. Сингапай, в районе острова Горелый, на протоке Сухой Аган, утонул мужчина», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что пенсионер МВД из Сургута (ХМАО) Анатолий Сельсков утонул во время поиска дичи. Его тело обнаружили водолазы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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