В ХМАО утонул мужчина

ЧП произошло в 20 км от п. Сингапай (фото из архива)
На протоке Сухой Аган возле острова Горелый в Нефтеюганском районе (ХМАО) утонул мужчина. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС по ХМАО.
«На водных объектах зарегистрировано одно происшествие. Нефтеюганский район, в 20 километрах от п. Сингапай, в районе острова Горелый, на протоке Сухой Аган, утонул мужчина», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что пенсионер МВД из Сургута (ХМАО) Анатолий Сельсков утонул во время поиска дичи. Его тело обнаружили водолазы.
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