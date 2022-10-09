09 октября 2022
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В ХМАО на охоте погиб пенсионер МВД. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Под Сургутом во время охоты утонул экс-инспектор ДПС (архивное фото) Фото:

Пенсионер МВД из Сургута (ХМАО) Анатолий Сельсков утонул во время поиска дичи. Его тело обнаружили водолазы, сообщает telegram-канал «К-Информ | Сургут».

«Бывший инспектор ДПС Анатолий Сельсков погиб накануне днем недалеко от Сургута. В субботу Анатолий сел один на лодку и отправился искать дичь. Его долгое отсутствие насторожило приятелей, недалеко от берега они обнаружили перевернутую лодку. [Они] вызвали спасателей, а водолазы нашли тело погибшего», — сообщает «К-Информ | Сургут».

Сельсков работал в дорожно-патрульной службе Сургута, последняя занимаемая должность — заместитель командира батальона. Два года назад он вышел на пенсию по выслуге лет.

Ранее URA.RU рассказало, что на реке Черной утонула мама с дочерью. Семья из Сургута отдыхала летом на водоеме.

Погибший экс-сотрудник ДПС Анатолий Сельсков
Фото:

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Пенсионер МВД из Сургута (ХМАО) Анатолий Сельсков утонул во время поиска дичи. Его тело обнаружили водолазы, сообщает telegram-канал «К-Информ | Сургут». «Бывший инспектор ДПС Анатолий Сельсков погиб накануне днем недалеко от Сургута. В субботу Анатолий сел один на лодку и отправился искать дичь. Его долгое отсутствие насторожило приятелей, недалеко от берега они обнаружили перевернутую лодку. [Они] вызвали спасателей, а водолазы нашли тело погибшего», — сообщает «К-Информ | Сургут». Сельсков работал в дорожно-патрульной службе Сургута, последняя занимаемая должность — заместитель командира батальона. Два года назад он вышел на пенсию по выслуге лет. Ранее URA.RU рассказало, что на реке Черной утонула мама с дочерью. Семья из Сургута отдыхала летом на водоеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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