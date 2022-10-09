Пенсионер МВД из Сургута (ХМАО) Анатолий Сельсков утонул во время поиска дичи. Его тело обнаружили водолазы, сообщает telegram-канал «К-Информ | Сургут».
«Бывший инспектор ДПС Анатолий Сельсков погиб накануне днем недалеко от Сургута. В субботу Анатолий сел один на лодку и отправился искать дичь. Его долгое отсутствие насторожило приятелей, недалеко от берега они обнаружили перевернутую лодку. [Они] вызвали спасателей, а водолазы нашли тело погибшего», — сообщает «К-Информ | Сургут».
Сельсков работал в дорожно-патрульной службе Сургута, последняя занимаемая должность — заместитель командира батальона. Два года назад он вышел на пенсию по выслуге лет.
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