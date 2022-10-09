В ХМАО на охоте погиб пенсионер МВД. Фото

10 октября 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Под Сургутом во время охоты утонул экс-инспектор ДПС (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионер МВД из Сургута (ХМАО) Анатолий Сельсков утонул во время поиска дичи. Его тело обнаружили водолазы, сообщает telegram-канал «К-Информ | Сургут». «Бывший инспектор ДПС Анатолий Сельсков погиб накануне днем недалеко от Сургута. В субботу Анатолий сел один на лодку и отправился искать дичь. Его долгое отсутствие насторожило приятелей, недалеко от берега они обнаружили перевернутую лодку. [Они] вызвали спасателей, а водолазы нашли тело погибшего», — сообщает «К-Информ | Сургут». Сельсков работал в дорожно-патрульной службе Сургута, последняя занимаемая должность — заместитель командира батальона. Два года назад он вышел на пенсию по выслуге лет. Ранее URA.RU рассказало, что на реке Черной утонула мама с дочерью. Семья из Сургута отдыхала летом на водоеме. Погибший экс-сотрудник ДПС Анатолий Сельсков Фото: telegram-канал «К-Информ | Сургут»

Пенсионер МВД из Сургута (ХМАО) Анатолий Сельсков утонул во время поиска дичи. Его тело обнаружили водолазы, сообщает telegram-канал «К-Информ | Сургут». «Бывший инспектор ДПС Анатолий Сельсков погиб накануне днем недалеко от Сургута. В субботу Анатолий сел один на лодку и отправился искать дичь. Его долгое отсутствие насторожило приятелей, недалеко от берега они обнаружили перевернутую лодку. [Они] вызвали спасателей, а водолазы нашли тело погибшего», — сообщает «К-Информ | Сургут». Сельсков работал в дорожно-патрульной службе Сургута, последняя занимаемая должность — заместитель командира батальона. Два года назад он вышел на пенсию по выслуге лет. Ранее URA.RU рассказало, что на реке Черной утонула мама с дочерью. Семья из Сургута отдыхала летом на водоеме.