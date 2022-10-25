25 октября 2022

Екатеринбургский военкомат начал помогать мобилизованным продуктами

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, мобилизация, мобилизованные
Общественники вместе с военкоматом занялись гуманитарной помощью мобилизованным Фото:
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Мобилизация в России

Екатеринбургские активисты совместно с Чкаловским военкоматом Екатеринбурга оказывают помощь мобилизованным. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU руководитель благотворительного фонда «Дом спасения» Кирилл Теплухин.

«На сегодняшний момент оказываем помощь мобилизованным вместе с военкоматом Чкаловского района, города Екатеринбурга, во время отправки. Вместе мы собираем медикаменты, спальные мешки, коврики, продукты. Надеемся, что вскоре отправки наших ребят закончатся и мы начнем оказывать поддержку в учебные центры и полигоны, сейчас не хватает мощи помогать здесь и там одновременно», — сообщил руководитель благотворительного фонда.

По его словам, занятие благотворительностью вызывает удовольствие. «Пока меня не коснулась мобилизация, быть полезным здесь очень важно», — дополнил Кирилл Теплухин.

Ранее агентство сообщало, что ветераны боевых действий в Ревде собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Сначала груз отвезут в Заречный, оттуда в зону СВО.

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Екатеринбургские активисты совместно с Чкаловским военкоматом Екатеринбурга оказывают помощь мобилизованным. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU руководитель благотворительного фонда «Дом спасения» Кирилл Теплухин. «На сегодняшний момент оказываем помощь мобилизованным вместе с военкоматом Чкаловского района, города Екатеринбурга, во время отправки. Вместе мы собираем медикаменты, спальные мешки, коврики, продукты. Надеемся, что вскоре отправки наших ребят закончатся и мы начнем оказывать поддержку в учебные центры и полигоны, сейчас не хватает мощи помогать здесь и там одновременно», — сообщил руководитель благотворительного фонда. По его словам, занятие благотворительностью вызывает удовольствие. «Пока меня не коснулась мобилизация, быть полезным здесь очень важно», — дополнил Кирилл Теплухин. Ранее агентство сообщало, что ветераны боевых действий в Ревде собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Сначала груз отвезут в Заречный, оттуда в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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