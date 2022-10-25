Екатеринбургский военкомат начал помогать мобилизованным продуктами

Екатеринбургские активисты совместно с Чкаловским военкоматом Екатеринбурга оказывают помощь мобилизованным. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU руководитель благотворительного фонда «Дом спасения» Кирилл Теплухин.
«На сегодняшний момент оказываем помощь мобилизованным вместе с военкоматом Чкаловского района, города Екатеринбурга, во время отправки. Вместе мы собираем медикаменты, спальные мешки, коврики, продукты. Надеемся, что вскоре отправки наших ребят закончатся и мы начнем оказывать поддержку в учебные центры и полигоны, сейчас не хватает мощи помогать здесь и там одновременно», — сообщил руководитель благотворительного фонда.
По его словам, занятие благотворительностью вызывает удовольствие. «Пока меня не коснулась мобилизация, быть полезным здесь очень важно», — дополнил Кирилл Теплухин.
Ранее агентство сообщало, что ветераны боевых действий в Ревде собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Сначала груз отвезут в Заречный, оттуда в зону СВО.
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