В шахте пермского предприятия пропал сотрудник

Выясняются обстоятельства происшедшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В шахте на ПАО «Уралкалий» в Березниках (Пермский край) ведутся поиски пропавшего сотрудника. Об этом сообщают в пресс-службе ПАО «Уралкалий».

«26 октября в 21:43 при проходке дренажного штрека комбайн вышел на блоковый рассолоотводящий штрек первой юго-западной панели (5 восточный блок). В пройденную выработку начал поступать рассол. Машинист ГВМ [горных выемочных машин] шестого разряда из разработки не вышел», — сообщают в пресс-службе.

На данный момент организованы работы по поиску пропавшего сотрудника. Все производственные объекты предприятия работают в обычном режиме. Выясняются обстоятельства происшедшего.

Ранее URA.RU писало, что в шахте, которая относится к ПАО «Уралкалий», погиб рабочий. Его нашли вне своего рабочего места без признаков жизни.