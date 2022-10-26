26 октября 2022

В шахте пермского предприятия пропал сотрудник

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Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, шахта черемуховская глубокая, бокситы, шахтер
Выясняются обстоятельства происшедшего Фото:

В шахте на ПАО «Уралкалий» в Березниках (Пермский край) ведутся поиски пропавшего сотрудника. Об этом сообщают в пресс-службе ПАО «Уралкалий».

«26 октября в 21:43 при проходке дренажного штрека комбайн вышел на блоковый рассолоотводящий штрек первой юго-западной панели (5 восточный блок). В пройденную выработку начал поступать рассол. Машинист ГВМ [горных выемочных машин] шестого разряда из разработки не вышел», — сообщают в пресс-службе.

На данный момент организованы работы по поиску пропавшего сотрудника. Все производственные объекты предприятия работают в обычном режиме. Выясняются обстоятельства происшедшего.

Ранее URA.RU писало, что в шахте, которая относится к ПАО «Уралкалий», погиб рабочий. Его нашли вне своего рабочего места без признаков жизни.

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В шахте на ПАО «Уралкалий» в Березниках (Пермский край) ведутся поиски пропавшего сотрудника. Об этом сообщают в пресс-службе ПАО «Уралкалий». «26 октября в 21:43 при проходке дренажного штрека комбайн вышел на блоковый рассолоотводящий штрек первой юго-западной панели (5 восточный блок). В пройденную выработку начал поступать рассол. Машинист ГВМ [горных выемочных машин] шестого разряда из разработки не вышел», — сообщают в пресс-службе. На данный момент организованы работы по поиску пропавшего сотрудника. Все производственные объекты предприятия работают в обычном режиме. Выясняются обстоятельства происшедшего. Ранее URA.RU писало, что в шахте, которая относится к ПАО «Уралкалий», погиб рабочий. Его нашли вне своего рабочего места без признаков жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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