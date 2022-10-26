Пермские власти начали собирать заявления на выплаты мобилизованным в военкоматах

Власти обещают закончить сбор заявлений от мобилизованных до конца недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Пермяки, призванные для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, могут написать заявление на получение единовременной выплаты и другой полагающейся, в военкоматах Перми. Об этом на заседании краевого правительства, трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте», рассказал министр соцразвития Прикамья Павел Фокин. По его словам, ранее такие заявления специалисты минсоцразвития приняли, выехав в учебные центры Елани (Свердловская область) и Тюмени.

«В Елани и Тюмени сотрудники [минсоцразвития] собрали полностью все заявления [у мобилизованных]. Сегодня наши специалисты уехали в Тоцкое (Оренбургская область — URA.RU) собирать соответствующие заявления. Сейчас работа по сбору заявлений организована непосредственно в Перми, на сборных пунктах. Будем у мобилизованных принимать соответствующие заявления», — сказал Фокин.

По словам Фокина, ключевая задача — собрать всю необходимую информацию по семьям, в которых есть мобилизованные жители региона, призванные на фронт. Эта работа, отметил чиновник краевого правительства, будет «до конца недели». «В семьях мобилизованных [проживают] более 2,5 тыс детей, почти 400 граждан пожилого возраста, из них 49 являются инвалидами. Всем им бeдет оказана необходимая помощь», — отметил Фокин.

Начиная с 21 октября семьи мобилизованных начали получать единовременные выплаты на детей — по 15 тысяч рублей детей на каждого несовершеннолетнего ребенка и на учащихся вузов и колледжей в возрасте до 23 лет. Также единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей положена призванным на фронт пермякам.