Контрактник из ХМАО погиб на Украине

Контрактник из Югорска (ХМАО) Михаил Матехов погиб в ходе СВО на территории Украины. С 2018 года он проходил военную службу по призыву, а с 2019 по контракту, сообщает официальная группа властей региона «ВКонтакте».
«Погиб 14 октября 2022 года при выполнении задач СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины. У погибшего остались мама, проживающая в Югорске, и отец», — отметили в группе «Югра».
Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила свои соболезнования отцу погибшего. Правительство округа окажет семье все необходимые меры поддержки.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса.
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