Контрактник из ХМАО погиб на Украине

27 октября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Михаил Матехов погиб 14 октября (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрактник из Югорска (ХМАО) Михаил Матехов погиб в ходе СВО на территории Украины. С 2018 года он проходил военную службу по призыву, а с 2019 по контракту, сообщает официальная группа властей региона «ВКонтакте». «Погиб 14 октября 2022 года при выполнении задач СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины. У погибшего остались мама, проживающая в Югорске, и отец», — отметили в группе «Югра». Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила свои соболезнования отцу погибшего. Правительство округа окажет семье все необходимые меры поддержки. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса.

Контрактник из Югорска (ХМАО) Михаил Матехов погиб в ходе СВО на территории Украины. С 2018 года он проходил военную службу по призыву, а с 2019 по контракту, сообщает официальная группа властей региона «ВКонтакте». «Погиб 14 октября 2022 года при выполнении задач СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины. У погибшего остались мама, проживающая в Югорске, и отец», — отметили в группе «Югра». Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила свои соболезнования отцу погибшего. Правительство округа окажет семье все необходимые меры поддержки. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса.