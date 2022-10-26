26 октября 2022

Контрактник из ХМАО погиб на Украине

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, донбасс, война, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Михаил Матехов погиб 14 октября (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрактник из Югорска (ХМАО) Михаил Матехов погиб в ходе СВО на территории Украины. С 2018 года он проходил военную службу по призыву, а с 2019 по контракту, сообщает официальная группа властей региона «ВКонтакте».

«Погиб 14 октября 2022 года при выполнении задач СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины. У погибшего остались мама, проживающая в Югорске, и отец», — отметили в группе «Югра».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила свои соболезнования отцу погибшего. Правительство округа окажет семье все необходимые меры поддержки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса.

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Контрактник из Югорска (ХМАО) Михаил Матехов погиб в ходе СВО на территории Украины. С 2018 года он проходил военную службу по призыву, а с 2019 по контракту, сообщает официальная группа властей региона «ВКонтакте». «Погиб 14 октября 2022 года при выполнении задач СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины. У погибшего остались мама, проживающая в Югорске, и отец», — отметили в группе «Югра». Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила свои соболезнования отцу погибшего. Правительство округа окажет семье все необходимые меры поддержки. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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