Последние из мобилизованных челябинцев отправляются на переподготовку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинской области завершилась частичная мобилизация и отправка призванных из военкоматов в учебные центры. Об этом сообщили URA.RU 29 октября в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

«В целом частичная мобилизация в регионе прошла организованно и четко. Задача органов власти — обеспечить наших мобилизованных всем необходимым в местах боевого слаживания и в зоне проведения СВО. И, конечно, всем нашим социальным службам, волонтерским организациям, поставлена задача окружить вниманием и заботой каждую семью мобилизованных южноуральцев», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил большое количество добровольцев. Он поблагодарил южноуральцев за верность долгу и патриотизм. «Все задачи, поставленные в рамках указа президента России о частичной мобилизации, выполнены на 100% и в установленные сроки. Военнослужащие направлены в места боевого слаживания. Считаю, что все военкоматы региона достойно справились с поставленной задачей», — заявил военный комиссар региона, полковник Андрей Максуров.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Спустя месяц военком Челябинской области Андрей Максуров сообщил, что последние повестки южноуральцам будут доставлены не позднее 28 октября. После этого с 1 ноября начнется призыв на срочную службу: власти отмечали, что молодые люди будут проходить ее на территории РФ, не принимая участия в боевых действиях в рамках спецоперации на Украине.

В Челябинской области по инициативе губернатора действует целый пакет мер поддержки мобилизованных и членов их семей, которые распространяются также на добровольцев. Все уходящие в армию получат по 50 тысяч рублей, их дети — право на бесплатный проезд в общественном транспорте и отдых в оздоровительных лагерях.

Сохранятся и принимавшиеся с начала октября прежние меры поддержки, включая выплаты по 20 тысяч рублей на детей. Они также распространяются на семьи добровольцев, обратившихся в военкоматы после объявления 21 сентября указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.