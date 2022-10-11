В Челябинской области заработали меры соцподдержки семьям мобилизованных. Перечень

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, проводы солдат, военные сборы, прощание, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
Семьи уходящих на фронт челябинцев обеспечат целым набором льгот Фото:
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Мобилизация в России

В Челябинской области к 11 октября запущен ряд мер социальной поддержки мобилизованных и членов их семей. По решению губернатора Алексея Текслера они также полностью распространяются на семьи южноуральцев, которые добровольно пришли в военкоматы после объявления 21 сентября указа президента РФ о частичной мобилизации. Полный их перечень собрало URA.RU.

Для детей

  • единовременные выплаты по 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет независимо от места его регистрации. Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты населения;
  • внеочередное зачисление в детские сады;
  • оплата за детский сад семьям, где есть мобилизованный родитель;
  • предоставление бесплатного горячего питания в школе детям мобилизованных, начиная с 5 класса. С 1 по 4 класс бесплатное горячее питание получают все челябинские школьники;
  • финансирование стоимости платного обучения детей мобилизованных граждан в учреждениях среднего профобразования Челябинской области;
  • компенсация стоимости питания для студентов колледжей.

Для родителей

  • бесплатное социальное обслуживание на дому членов семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II групп;
  • внеочередное направление в стационарные учреждения социального обслуживания членов семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме;

Для семей

  • единовременная выплата на внутридомовое газовое оборудование и оплату работ по его установке в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 200 тыс. рублей;
  • помощь психолога в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste_bot в Telegram, Viber и «Вконтакте».
  • по телефону 8-800-200-3411 и на обновленной платформе мывместе.рф волонтеры в круглосуточном режиме принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.

При последующих отправках в учебные центры и воинские части команд призванных по мобилизации власти обеспечат дежурство в военкоматах сотрудников структур социальной защиты и сферы образования. У них можно будет получить консультации о положенных мерах поддержки и оформить заявления на льготы и выплаты.

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В Челябинской области к 11 октября запущен ряд мер социальной поддержки мобилизованных и членов их семей. По решению губернатора Алексея Текслера они также полностью распространяются на семьи южноуральцев, которые добровольно пришли в военкоматы после объявления 21 сентября указа президента РФ о частичной мобилизации. Полный их перечень собрало URA.RU. Для детей Для родителей Для семей При последующих отправках в учебные центры и воинские части команд призванных по мобилизации власти обеспечат дежурство в военкоматах сотрудников структур социальной защиты и сферы образования. У них можно будет получить консультации о положенных мерах поддержки и оформить заявления на льготы и выплаты.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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