В Челябинской области заработали меры соцподдержки семьям мобилизованных. Перечень

11 октября 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Семьи уходящих на фронт челябинцев обеспечат целым набором льгот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Челябинской области к 11 октября запущен ряд мер социальной поддержки мобилизованных и членов их семей. По решению губернатора Алексея Текслера они также полностью распространяются на семьи южноуральцев, которые добровольно пришли в военкоматы после объявления 21 сентября указа президента РФ о частичной мобилизации. Полный их перечень собрало URA.RU. Для детей единовременные выплаты по 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет независимо от места его регистрации. Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты населения;

внеочередное зачисление в детские сады;

оплата за детский сад семьям, где есть мобилизованный родитель;

предоставление бесплатного горячего питания в школе детям мобилизованных, начиная с 5 класса. С 1 по 4 класс бесплатное горячее питание получают все челябинские школьники;

финансирование стоимости платного обучения детей мобилизованных граждан в учреждениях среднего профобразования Челябинской области;

компенсация стоимости питания для студентов колледжей. Для родителей бесплатное социальное обслуживание на дому членов семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II групп;

внеочередное направление в стационарные учреждения социального обслуживания членов семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме;

Для семей единовременная выплата на внутридомовое газовое оборудование и оплату работ по его установке в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 200 тыс. рублей;

помощь психолога в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste_bot в Telegram, Viber и «Вконтакте».

по телефону 8-800-200-3411 и на обновленной платформе мывместе.рф волонтеры в круглосуточном режиме принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих. При последующих отправках в учебные центры и воинские части команд призванных по мобилизации власти обеспечат дежурство в военкоматах сотрудников структур социальной защиты и сферы образования. У них можно будет получить консультации о положенных мерах поддержки и оформить заявления на льготы и выплаты. Скрин: пресс-служба минсоцразвития Челябинской области Скрин: пресс-служба минсоцразвития Челябинской области Скрин: пресс-служба минсоцразвития Челябинской области Скрин: пресс-служба минсоцразвития Челябинской области Скрин: пресс-служба минсоцразвития Челябинской области

В Челябинской области к 11 октября запущен ряд мер социальной поддержки мобилизованных и членов их семей. По решению губернатора Алексея Текслера они также полностью распространяются на семьи южноуральцев, которые добровольно пришли в военкоматы после объявления 21 сентября указа президента РФ о частичной мобилизации. Полный их перечень собрало URA.RU. Для детей Для родителей Для семей При последующих отправках в учебные центры и воинские части команд призванных по мобилизации власти обеспечат дежурство в военкоматах сотрудников структур социальной защиты и сферы образования. У них можно будет получить консультации о положенных мерах поддержки и оформить заявления на льготы и выплаты.