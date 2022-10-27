В Перми из-за подозрительного предмета эвакуировали 4 корпус ПГГПУ

28 октября 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

В университете обнаружили подозрительный предмет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми из-за подозрительного предмета эвакуировали 4 корпус педагогического университета по адресу Пушкина, 42. Подробности о произошедшем URA. RU рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности «На первом этаже обнаружен забытый рюкзак. По правилам безопасности трогать руками оставленные вещи нельзя, а нужно сразу вызывать полицию. Руководство вуза приняло правильное решение — эвакуировать студентов и персонал, как и положено по инструкции. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что их силы и средства на место не привлекались. В ведомстве также подчеркнули, что взрывное устройство не было обнаружено.

В Перми из-за подозрительного предмета эвакуировали 4 корпус педагогического университета по адресу Пушкина, 42. Подробности о произошедшем URA. RU рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности «На первом этаже обнаружен забытый рюкзак. По правилам безопасности трогать руками оставленные вещи нельзя, а нужно сразу вызывать полицию. Руководство вуза приняло правильное решение — эвакуировать студентов и персонал, как и положено по инструкции. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что их силы и средства на место не привлекались. В ведомстве также подчеркнули, что взрывное устройство не было обнаружено.