27 октября 2022

В Перми из-за подозрительного предмета эвакуировали 4 корпус ПГГПУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, пггпу, педагогический университет
В университете обнаружили подозрительный предмет Фото:

В Перми из-за подозрительного предмета эвакуировали 4 корпус педагогического университета по адресу Пушкина, 42. Подробности о произошедшем URA. RU рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности

«На первом этаже обнаружен забытый рюкзак. По правилам безопасности трогать руками оставленные вещи нельзя, а нужно сразу вызывать полицию. Руководство вуза приняло правильное решение — эвакуировать студентов и персонал, как и положено по инструкции. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что их силы и средства на место не привлекались. В ведомстве также подчеркнули, что взрывное устройство не было обнаружено.

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В Перми из-за подозрительного предмета эвакуировали 4 корпус педагогического университета по адресу Пушкина, 42. Подробности о произошедшем URA. RU рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности «На первом этаже обнаружен забытый рюкзак. По правилам безопасности трогать руками оставленные вещи нельзя, а нужно сразу вызывать полицию. Руководство вуза приняло правильное решение — эвакуировать студентов и персонал, как и положено по инструкции. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что их силы и средства на место не привлекались. В ведомстве также подчеркнули, что взрывное устройство не было обнаружено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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