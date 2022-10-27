ХМАО попросит сотни миллионов федеральных средств на чистую воду

Московская компания построит очистные сооружения в Нефтеюганске на федеральные деньги Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Правительство ХМАО одобрило заявку региона на участие в отборе на получение субсидий из федерального бюджета. На них планируется построить фильтровальную станцию в Нефтеюганске, сообщает официальный telegram-канал главы округа.

«При одобрении заявки 176 федеральных и 457 окружных миллионов рублей будут направлены на строительство фильтровальной станции в Нефтеюганске. Она должна быть введена в эксплуатацию в марте 2023 года», — уточняется на сайте правительства.

Ранее московская компания «Атомстройпроект» выиграла конкурс по строительству фильтровальной станции для водоочистных сооружений Нефтеюганска (ХМАО). Этот объект должен решить проблему обеспечения жителей города чистой водой.