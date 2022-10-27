ХМАО попросит сотни миллионов федеральных средств на чистую воду

Правительство ХМАО одобрило заявку региона на участие в отборе на получение субсидий из федерального бюджета. На них планируется построить фильтровальную станцию в Нефтеюганске, сообщает официальный telegram-канал главы округа.
«При одобрении заявки 176 федеральных и 457 окружных миллионов рублей будут направлены на строительство фильтровальной станции в Нефтеюганске. Она должна быть введена в эксплуатацию в марте 2023 года», — уточняется на сайте правительства.
Ранее московская компания «Атомстройпроект» выиграла конкурс по строительству фильтровальной станции для водоочистных сооружений Нефтеюганска (ХМАО). Этот объект должен решить проблему обеспечения жителей города чистой водой.
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