27 октября 2022

ХМАО попросит сотни миллионов федеральных средств на чистую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на Южные очистные сооружения (Химмаш). Екатеринбург, очистные сооружения, водоканал
Московская компания построит очистные сооружения в Нефтеюганске на федеральные деньги Фото:

Правительство ХМАО одобрило заявку региона на участие в отборе на получение субсидий из федерального бюджета. На них планируется построить фильтровальную станцию в Нефтеюганске, сообщает официальный telegram-канал главы округа.

«При одобрении заявки 176 федеральных и 457 окружных миллионов рублей будут направлены на строительство фильтровальной станции в Нефтеюганске. Она должна быть введена в эксплуатацию в марте 2023 года», — уточняется на сайте правительства.

Ранее московская компания «Атомстройпроект» выиграла конкурс по строительству фильтровальной станции для водоочистных сооружений Нефтеюганска (ХМАО). Этот объект должен решить проблему обеспечения жителей города чистой водой.

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Правительство ХМАО одобрило заявку региона на участие в отборе на получение субсидий из федерального бюджета. На них планируется построить фильтровальную станцию в Нефтеюганске, сообщает официальный telegram-канал главы округа. «При одобрении заявки 176 федеральных и 457 окружных миллионов рублей будут направлены на строительство фильтровальной станции в Нефтеюганске. Она должна быть введена в эксплуатацию в марте 2023 года», — уточняется на сайте правительства. Ранее московская компания «Атомстройпроект» выиграла конкурс по строительству фильтровальной станции для водоочистных сооружений Нефтеюганска (ХМАО). Этот объект должен решить проблему обеспечения жителей города чистой водой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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