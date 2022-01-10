Москвичи обеспечат Нефтеюганск чистой водой за миллиард рублей

Московская компания «Атомстройпроект» выиграла конкурс по строительству фильтровальной станции для водоочистных сооружений Нефтеюганска (ХМАО). Этот объект должен решить проблему обеспечения жителей города чистой водой. Информация о результатах конкурса размещена на сайте госзакупок.
«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 кубометров в сутки», ХМАО-Югра, Нефтеюганск, 7-й микрорайон (ВОС). Контракт заключен с ООО «Атомстройпроект», — указано на сайте госзакупок.
Стоимость контракта составляет 1,14 млрд рублей. Срок исполнения — 13,5 месяца. По данным СБИС, «Атомстройпроект» принимал участие в других тендерах в Югре, которые связаны со строительством объектов в сфере водоснабжения.
Ранее URA.RU сообщало, что обеспечение жителей Нефтеюганска чистой водой является одной из застарелых городских проблем. Ее решением должно было стать строительство станции обезжелезивания. Однако после ввода в эксплуатацию объекта выяснилось, что ему необходима дополнительная модернизация.
Московская компания «Атомстройпроект» выиграла конкурс по строительству фильтровальной станции для водоочистных сооружений Нефтеюганска (ХМАО). Этот объект должен решить проблему обеспечения жителей города чистой водой. Информация о результатах конкурса размещена на сайте госзакупок. «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 кубометров в сутки», ХМАО-Югра, Нефтеюганск, 7-й микрорайон (ВОС). Контракт заключен с ООО «Атомстройпроект», — указано на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет 1,14 млрд рублей. Срок исполнения — 13,5 месяца. По данным СБИС, «Атомстройпроект» принимал участие в других тендерах в Югре, которые связаны со строительством объектов в сфере водоснабжения. Ранее URA.RU сообщало, что обеспечение жителей Нефтеюганска чистой водой является одной из застарелых городских проблем. Ее решением должно было стать строительство станции обезжелезивания. Однако после ввода в эксплуатацию объекта выяснилось, что ему необходима дополнительная модернизация.