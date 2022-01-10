Москвичи обеспечат Нефтеюганск чистой водой за миллиард рублей

В Нефтеюганске должно начаться строительство объекта, благодаря которому в городе появится чистая вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская компания «Атомстройпроект» выиграла конкурс по строительству фильтровальной станции для водоочистных сооружений Нефтеюганска (ХМАО). Этот объект должен решить проблему обеспечения жителей города чистой водой. Информация о результатах конкурса размещена на сайте госзакупок.

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 кубометров в сутки», ХМАО-Югра, Нефтеюганск, 7-й микрорайон (ВОС). Контракт заключен с ООО «Атомстройпроект», — указано на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составляет 1,14 млрд рублей. Срок исполнения — 13,5 месяца. По данным СБИС, «Атомстройпроект» принимал участие в других тендерах в Югре, которые связаны со строительством объектов в сфере водоснабжения.

Ранее URA.RU сообщало, что обеспечение жителей Нефтеюганска чистой водой является одной из застарелых городских проблем. Ее решением должно было стать строительство станции обезжелезивания. Однако после ввода в эксплуатацию объекта выяснилось, что ему необходима дополнительная модернизация.

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