Мэр Ханты-Мансийска выделил по 10 тысяч рублей на расходы для мобилизованных

28 октября 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Помимо денег в дорогу мобилизованным бесплатно выдают сухпаек Фото: Антон Артемьев новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из Ханты-Мансийска получают по 10 тысяч рублей на личные расходы. Деньги выдают наличными в день отправки на пункте отбытия мобилизованных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала заместитель мэра Ханты-Мансийска Ирина Черкунова. «Глава Ханты-Мансийска принял решение выделить мобилизованным по 10 000 рублей. Мы и центр помощи семьям мобилизованных создали в первый день отправки в учебные части. Просто для одних мобилизация с оружием в руках, а для других мобилизация всего другого: сил, энергии, желания помогать стране», — сказала Черкунова.



Также мобилизованные из Ханты-Мансийска в дорогу получают бесплатный сухпаек, в который входят тушенка, рыбные консервы, лапша быстрого приготовления, сгущенное молоко, печенье, шоколад, кофе и пр. Кроме этого военнообязанным ханты-мансийцам выдают стельки, теплые носки и аптечку.



Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО окажут содействие Министерству обороны в решении проблемы с обогревом палаток югорских мобилизованных в Омской области. Которые выступили с видеообращением к губернатору региона, заявив о поборах на обогрев палаток в учебном центре.



В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

Мобилизованные из Ханты-Мансийска получают по 10 тысяч рублей на личные расходы. Деньги выдают наличными в день отправки на пункте отбытия мобилизованных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала заместитель мэра Ханты-Мансийска Ирина Черкунова. «Глава Ханты-Мансийска принял решение выделить мобилизованным по 10 000 рублей. Мы и центр помощи семьям мобилизованных создали в первый день отправки в учебные части. Просто для одних мобилизация с оружием в руках, а для других мобилизация всего другого: сил, энергии, желания помогать стране», — сказала Черкунова. Также мобилизованные из Ханты-Мансийска в дорогу получают бесплатный сухпаек, в который входят тушенка, рыбные консервы, лапша быстрого приготовления, сгущенное молоко, печенье, шоколад, кофе и пр. Кроме этого военнообязанным ханты-мансийцам выдают стельки, теплые носки и аптечку. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО окажут содействие Министерству обороны в решении проблемы с обогревом палаток югорских мобилизованных в Омской области. Которые выступили с видеообращением к губернатору региона, заявив о поборах на обогрев палаток в учебном центре. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.