Боец смешанных единоборств UFC из Екатеринбурга Петр Ян выставил свой автомобиль BMW на продажу. В объявлении указано, что таких машин всего 12 в России. Об этом Петр Ян рассказал у себя в соцсети.
«Продается BMW X5M Competition First Edition в матовом оригинальном цвете. В России таких автомобилей всего 12», — следует из объявления, которым Петр Ян поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ).
Машина выставлена на продажу за 13,3 миллионов рублей. Помимо этого, в объявлении указано, что цена действует 15 дней ввиду срочной продажи.
Петр Ян выигрывал титул временного чемпиона UFC в 2021 году. Боец из Екатеринбурга проиграл бой американцу Шону О’Мэлли 22 октября 2022 года, для россиянина это поражение стало третьим в последних четырех поединках.
Скрин: соцсеть Петра Яна
Скрин: соцсеть Петра Яна
Скрин: соцсеть Петра Яна
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Боец смешанных единоборств UFC из Екатеринбурга Петр Ян выставил свой автомобиль BMW на продажу. В объявлении указано, что таких машин всего 12 в России. Об этом Петр Ян рассказал у себя в соцсети. «Продается BMW X5M Competition First Edition в матовом оригинальном цвете. В России таких автомобилей всего 12», — следует из объявления, которым Петр Ян поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ). Машина выставлена на продажу за 13,3 миллионов рублей. Помимо этого, в объявлении указано, что цена действует 15 дней ввиду срочной продажи. Петр Ян выигрывал титул временного чемпиона UFC в 2021 году. Боец из Екатеринбурга проиграл бой американцу Шону О’Мэлли 22 октября 2022 года, для россиянина это поражение стало третьим в последних четырех поединках.