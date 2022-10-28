Свердловский боец UFC продает свой лимитированный автомобиль. Фото

Петр Ян продает свой автомобиль, которых всего 12 в России
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Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ян петр
Петр Ян выставил на продажу свой автомобиль за 13,3 миллиона рублей Фото:

Боец смешанных единоборств UFC из Екатеринбурга Петр Ян выставил свой автомобиль BMW на продажу. В объявлении указано, что таких машин всего 12 в России. Об этом Петр Ян рассказал у себя в соцсети.

«Продается BMW X5M Competition First Edition в матовом оригинальном цвете. В России таких автомобилей всего 12», — следует из объявления, которым Петр Ян поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ).

Машина выставлена на продажу за 13,3 миллионов рублей. Помимо этого, в объявлении указано, что цена действует 15 дней ввиду срочной продажи.

Петр Ян выигрывал титул временного чемпиона UFC в 2021 году. Боец из Екатеринбурга проиграл бой американцу Шону О’Мэлли 22 октября 2022 года, для россиянина это поражение стало третьим в последних четырех поединках.

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Боец смешанных единоборств UFC из Екатеринбурга Петр Ян выставил свой автомобиль BMW на продажу. В объявлении указано, что таких машин всего 12 в России. Об этом Петр Ян рассказал у себя в соцсети. «Продается BMW X5M Competition First Edition в матовом оригинальном цвете. В России таких автомобилей всего 12», — следует из объявления, которым Петр Ян поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ). Машина выставлена на продажу за 13,3 миллионов рублей. Помимо этого, в объявлении указано, что цена действует 15 дней ввиду срочной продажи. Петр Ян выигрывал титул временного чемпиона UFC в 2021 году. Боец из Екатеринбурга проиграл бой американцу Шону О’Мэлли 22 октября 2022 года, для россиянина это поражение стало третьим в последних четырех поединках.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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