В шахте пермского предприятия нашли тело пропавшего сотрудника

Сотрудника, который пропал в шахте «Уралкалия» в Березниках Пермского края, нашли мертвым. Об этом сообщили в ПАО «Уралкалий».
«Во время поисковых мероприятий был обнаружен машинист ГВМ без признаков жизни. „Уралкалий“ выражает соболезнования семье погибшего сотрудника, ей окажут материальную помощь», — сообщают в предприятии.
Ведется расследование причин несчастного случая. В шахте идет ликвидация последствий происшедшего.
Ранее URA.RU писало, что в шахте «Уралкалия» в Березниках пропал сотрудник. Были организованы поиски, которые велись два дня.
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