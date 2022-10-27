27 октября 2022

В шахте пермского предприятия нашли тело пропавшего сотрудника

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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, штрек, проходка, шахта центральная
Семье погибшего выражают соболезнования Фото:

Сотрудника, который пропал в шахте «Уралкалия» в Березниках Пермского края, нашли мертвым. Об этом сообщили в ПАО «Уралкалий».

«Во время поисковых мероприятий был обнаружен машинист ГВМ без признаков жизни. „Уралкалий“ выражает соболезнования семье погибшего сотрудника, ей окажут материальную помощь», — сообщают в предприятии.

Ведется расследование причин несчастного случая. В шахте идет ликвидация последствий происшедшего.

Ранее URA.RU писало, что в шахте «Уралкалия» в Березниках пропал сотрудник. Были организованы поиски, которые велись два дня.

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Сотрудника, который пропал в шахте «Уралкалия» в Березниках Пермского края, нашли мертвым. Об этом сообщили в ПАО «Уралкалий». «Во время поисковых мероприятий был обнаружен машинист ГВМ без признаков жизни. „Уралкалий“ выражает соболезнования семье погибшего сотрудника, ей окажут материальную помощь», — сообщают в предприятии. Ведется расследование причин несчастного случая. В шахте идет ликвидация последствий происшедшего. Ранее URA.RU писало, что в шахте «Уралкалия» в Березниках пропал сотрудник. Были организованы поиски, которые велись два дня. .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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