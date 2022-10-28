Юрист рассказала, как получить пособие и не столкнуться с проблемами

Юрист Белова назвала расчет дохода каждого члена семьи главной проблемой для получения льготы

29 октября 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

По мнению юриста, собирать документы для льготы следует после получения всей необходимой информации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для того, чтобы избежать проблем при получении пособий и социальных выплат, нужно запрашивать в органах всю необходимую информацию, а также ознакомиться со всеми условиями получения той или иной льготы. Такими рекомендациями поделилась юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова. «Одной из самых распространенных проблем, возникающих при получении пособий, является расчет среднедушевого дохода каждого члена семьи, так как порядок такого расчета для разных выплат отличается», — сказала Белова в интервью Life . Она отметила, что произвести такой расчет может лишь орган социальной защиты населения, что нередко приводит к отказу в назначении той или иной меры социальной поддержки. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, юрист рекомендует запрашивать в органе, назначающем выплату, всю необходимую информацию. «В частности, непосредственно расчет дохода каждого члена семьи, чтобы удостовериться, что он верный», — добавила Белова. Юрист призывает внимательно отнестись к сбору документов для подачи на льготу. По ее мнению, делать выводы о том, нужно ли собирать документы для получения той или иной меры социальной поддержки стоит уже после того, как заявитель узнал в органе социальной защиты населения, на какие льготы может претендовать семья. Так как нередко список документов для подачи на льготу является большим. Белова также сообщила о случаях, когда приходится возвращать выплаченное пособие. Так, насущным вопросом при получении льгот является определение нетрудоустроенности их получателя. «Например, получая пособие по безработице, человек регистрируется в качестве ИП и не сообщает об этом службе занятости населения, считая, что он не трудоустраивается. При этом зачастую как индивидуальный предприниматель он не осуществляет никакой деятельности», — приводит пример Белова. Действуя таким образом, человек не получает никакого дохода от ИП, однако возникает переплата по пособию по безработице. Подводя общий итог, Белова посоветовала внимательнее изучать всю необходимую информацию для получения льготы. «Нужно ознакомиться со всеми условиями получения той или иной льготы, а также с условиями, при которых такие меры социальной поддержки прекращаются», — заключила юрист. Ранее юрист Красовская рассказала о том, что суммы доплат к пенсиям пересчитываются ежеквартально, и что обычно они увеличиваются, передает RT. Юрист сообщила, что право на доплату имеют в том числе представители ряда профессий с очень большим опытом работы.

Для того, чтобы избежать проблем при получении пособий и социальных выплат, нужно запрашивать в органах всю необходимую информацию, а также ознакомиться со всеми условиями получения той или иной льготы. Такими рекомендациями поделилась юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова. «Одной из самых распространенных проблем, возникающих при получении пособий, является расчет среднедушевого дохода каждого члена семьи, так как порядок такого расчета для разных выплат отличается», — сказала Белова в интервью Life. Она отметила, что произвести такой расчет может лишь орган социальной защиты населения, что нередко приводит к отказу в назначении той или иной меры социальной поддержки. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, юрист рекомендует запрашивать в органе, назначающем выплату, всю необходимую информацию. «В частности, непосредственно расчет дохода каждого члена семьи, чтобы удостовериться, что он верный», — добавила Белова. Юрист призывает внимательно отнестись к сбору документов для подачи на льготу. По ее мнению, делать выводы о том, нужно ли собирать документы для получения той или иной меры социальной поддержки стоит уже после того, как заявитель узнал в органе социальной защиты населения, на какие льготы может претендовать семья. Так как нередко список документов для подачи на льготу является большим. Белова также сообщила о случаях, когда приходится возвращать выплаченное пособие. Так, насущным вопросом при получении льгот является определение нетрудоустроенности их получателя. «Например, получая пособие по безработице, человек регистрируется в качестве ИП и не сообщает об этом службе занятости населения, считая, что он не трудоустраивается. При этом зачастую как индивидуальный предприниматель он не осуществляет никакой деятельности», — приводит пример Белова. Действуя таким образом, человек не получает никакого дохода от ИП, однако возникает переплата по пособию по безработице. Подводя общий итог, Белова посоветовала внимательнее изучать всю необходимую информацию для получения льготы. «Нужно ознакомиться со всеми условиями получения той или иной льготы, а также с условиями, при которых такие меры социальной поддержки прекращаются», — заключила юрист. Ранее юрист Красовская рассказала о том, что суммы доплат к пенсиям пересчитываются ежеквартально, и что обычно они увеличиваются, передает RT. Юрист сообщила, что право на доплату имеют в том числе представители ряда профессий с очень большим опытом работы.