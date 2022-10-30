Немцев возмутили траты Шольца на новую резиденцию

30 октября 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Канцлер ФРГ потратил на свою резиденцию 777 миллионов евро, на фоне энергетического кризиса в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Германии недовольны тем, что канцлер ФРГ Олаф Шольц потратил на строительство своей резиденции 777 миллионов евро. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «Звучит как неудачная шутка. Пока немцы дрожат перед своими счетами за электроэнергию, борются с инфляцией, канцлер Олаф Шольц тратит 777 миллионов евро», — пишет газета. Также этим оказались недовольны и правозащитники Германии. «Вам что, правда нужен дворец такого размера? Вы обязаны встать на защиту в первую очередь граждан вашей страны, чтобы они тут не замерзли. Люди уже сыты по горло, а вашу мочалку, которой советуете протираться, засуньте себе в одно место», — возмутился немецкий правозащитник Карстен Шталь, выступающий на телеканале Bild. Ранее немцы разочаровались в антироссийских санкциях из-за энергетических проблем в Германии. Газовый кризис в странах Европы усугубился после введения санкций в отношении РФ. Это связано со спецоперацией на Украине, которую проводит Россия. Ранее немцы потребовали от Шольца остановить росит цен в стране, сообщает «Царьград». При этом канцлер ФРГ заявлял, что Германия больше не зависима от российского газа, пишет Life .

В Германии недовольны тем, что канцлер ФРГ Олаф Шольц потратил на строительство своей резиденции 777 миллионов евро. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «Звучит как неудачная шутка. Пока немцы дрожат перед своими счетами за электроэнергию, борются с инфляцией, канцлер Олаф Шольц тратит 777 миллионов евро», — пишет газета. Также этим оказались недовольны и правозащитники Германии. «Вам что, правда нужен дворец такого размера? Вы обязаны встать на защиту в первую очередь граждан вашей страны, чтобы они тут не замерзли. Люди уже сыты по горло, а вашу мочалку, которой советуете протираться, засуньте себе в одно место», — возмутился немецкий правозащитник Карстен Шталь, выступающий на телеканале Bild. Ранее немцы разочаровались в антироссийских санкциях из-за энергетических проблем в Германии. Газовый кризис в странах Европы усугубился после введения санкций в отношении РФ. Это связано со спецоперацией на Украине, которую проводит Россия. Ранее немцы потребовали от Шольца остановить росит цен в стране, сообщает «Царьград». При этом канцлер ФРГ заявлял, что Германия больше не зависима от российского газа, пишет Life.