Движение ограничат из-за строительных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 1 по 20 ноября перекроют участок автодороги Меридиан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, ограничение движения связано с ремонтными работами.

«На время проведения дорожных работ с 22 часов 1 ноября и до 6 часов 20 ноября будет ограничено движение транспорта в районе дома №141 по проспекту Победы. Спуск с Меридиана на проспект полностью закроют», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

Там добавили, что также будет ограничено движение по проспекту по крайней правой полосе по направлению к улице Кудрявцева. Водителей просят заранее строить маршруты движения с учетом изменений.

Ранее в городе закрывали движение на участке Краснопольского проспекта. Тогда ограничения вводились для подключения новых домов к коммуникациям.