В Челябинске с 1 по 20 ноября перекроют участок автодороги Меридиан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, ограничение движения связано с ремонтными работами.
«На время проведения дорожных работ с 22 часов 1 ноября и до 6 часов 20 ноября будет ограничено движение транспорта в районе дома №141 по проспекту Победы. Спуск с Меридиана на проспект полностью закроют», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.
Там добавили, что также будет ограничено движение по проспекту по крайней правой полосе по направлению к улице Кудрявцева. Водителей просят заранее строить маршруты движения с учетом изменений.
Ранее в городе закрывали движение на участке Краснопольского проспекта. Тогда ограничения вводились для подключения новых домов к коммуникациям.
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