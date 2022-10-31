31 октября 2022

В Челябинске перекроют часть магистрали, связывающей несколько районов. Карта

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Дорога в Чурилово. Челябинск, знак, дорожный знак, ремонт дороги
Движение ограничат из-за строительных работ Фото:

В Челябинске с 1 по 20 ноября перекроют участок автодороги Меридиан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, ограничение движения связано с ремонтными работами.

«На время проведения дорожных работ с 22 часов 1 ноября и до 6 часов 20 ноября будет ограничено движение транспорта в районе дома №141 по проспекту Победы. Спуск с Меридиана на проспект полностью закроют», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

Там добавили, что также будет ограничено движение по проспекту по крайней правой полосе по направлению к улице Кудрявцева. Водителей просят заранее строить маршруты движения с учетом изменений.

Ранее в городе закрывали движение на участке Краснопольского проспекта. Тогда ограничения вводились для подключения новых домов к коммуникациям.

Спуск с Меридиана на проспект Победы закроют на все время ремонта
Фото:

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В Челябинске с 1 по 20 ноября перекроют участок автодороги Меридиан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, ограничение движения связано с ремонтными работами. «На время проведения дорожных работ с 22 часов 1 ноября и до 6 часов 20 ноября будет ограничено движение транспорта в районе дома №141 по проспекту Победы. Спуск с Меридиана на проспект полностью закроют», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. Там добавили, что также будет ограничено движение по проспекту по крайней правой полосе по направлению к улице Кудрявцева. Водителей просят заранее строить маршруты движения с учетом изменений. Ранее в городе закрывали движение на участке Краснопольского проспекта. Тогда ограничения вводились для подключения новых домов к коммуникациям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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