В ХМАО фермеры начали продавать свою продукцию в «Пятерочке»

«Фермерский островок» появился при поддержке правительства округа Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО в сетевых магазинах торговой сети «Пятерочка» появился первый «Фермерский островок», где местные производители продают свою продукцию. Об этом URA.RU сообщил заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель.

«Для производителей „Фермерский островок“ это возможность расширить каналы сбыта. Это новая площадка и возможность попасть на полки тем производителям, которые выпускают небольшой объем продукции и не могут попасть на полки крупных сетей. А для жителей округа это еще один канал — приобрести продукцию местных производителей прямо в магазине у дома», — сообщил Генкель.

Первый в Уральском федеральном округе «Фермерский островок» открылся в Сургуте в магазине торговой сети «Пятерочка». Реализация проекта прошла при активном участии федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Именно специалисты «Корпорации «МСП» договорились с сетевиками о размещении продукции местных производителей в их магазинах.

«Проект „Фермерский островок“ направлен на производителей, которые не могут попасть в федеральные сети. „Корпорация ‚МСП‘ работает с такими крупными сетями, как X5 Group, которая включает в себя ‚Пятерочку‘, ‚Перекресток‘, ‚Чижик‘ и ‚Карусель‘. Также мы сотрудничаем с ‚Магнитом‘ и другими магазинами. Со всеми у нас заключен обоюдный договор о сотрудничестве, в рамках которого и удалось реализовать данный проект. Открывшийся в Сургуте ‚Фермерский островок‘ первый в УрФО, но не последний“, — сообщила Елена Древалева, советник дирекции кооперационных цепочек субъектов АО „Корпорация ‚МСП‘.

В планах «Корпорации «МСП» открыть в Сургуте еще три подобных торговых точки. Что же касается округа, то в ХМАО намечено открытие 20 «Фермерских островков».

Ранее URA.RU сообщало, что сетевой гигант Х5 Group объявил об открытии в ХМАО 40 новых магазинов. Новые магазины в округе должны появиться к 2024 году. Об открытии новых торговых точек с сетевиками договорилась губернатор ХМАО Наталья Комарова.