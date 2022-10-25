Карл III принял отставку Лиз Трасс

Король принял отставку бывшего премьера Британии
Король Великобритании Карл III принял отставку бывшего премьер-министра Лиз Трасс. Теперь премьером станет Риши Сунак.
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В своей прощальной речи Трасс призвала снизить налоги в стране. Она также обратилась к Сунаку с просьбой продолжить поддержку Украины в расходах на оборону, трансляция ведется на сайте газеты The Gurdian.
Сунак стал самым молодым премьером Британии за последние 200 лет. Он также единственный премьер-министр в истории, который исповедует индуизм. Он боролся за место с Трасс, но проиграл в прошлый раз.
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