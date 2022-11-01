Челябинский производитель фруктов стал поставщиком сети «Магнит»

Красные яблоки из Каслинского района поступили в продажу на полках федеральной торговой сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Плодово-ягодные сады Каслинского района (Челябинская область) начали поставку яблок в торговую сеть «Магнит». Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, за пять лет на закладку садов из областного бюджета выделили 252 млн рублей.

«В „Магните“ можно в этом году приобрести урожай яблок фермерского хозяйства, которое занимается возделыванием промышленных садов интенсивного типа. В Уральском федеральном округе это единственное предприятие, кто реализует подобный проект», — отметили URA.RU в минсельхозе.

С 2015 года фермеры заложили 220 гектаров промышленных садов интенсивного типа. Для возделывания используются сорта ягодных, плодовых, косточковых культур уральской и сибирской селекции. За год урожай «Григорьевских садов» вырос втрое. Также в сетях представлены картофель фермерских хозяйств «Набот» Сосновского района и аграриев Абсалямовых, овощи в вакууме предприятия «Риком» Аргаяшского района, квашеная капуста под маркой «Петровские соленья». Реализуют продукцию фермеров «Пятерочка», «Лента», «Ашан» и другие.

Продукция челябинских фермеров стала востребована, поскольку отвечает запросам рынка. Рустам Харисов из Красноармейского района сообщил URA.RU, что из выращенной в хозяйстве смородины делают компоты и настойки, производят варенье. Собеседник информагентства отметил, что за последний год дела стало вести трудней. Это связано с удорожанием удобрений, пластиковой упаковки и других составляющих себестоимости. Цена удобрений, по словам фермера, выросла в два раза, стоимость средств для обработки — на 70%.

Со своей стороны минсельхоз стремится поддержать производителей. Как отметила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования регионального минсельхоза Анна Кожевина, для фермеров проводят торговые сессии. А при обращении в ведомство торговых сетей оказывают содействие в поставках местной продукции на полки магазинов.