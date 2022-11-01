01 ноября 2022

Пермский ДК превратит произведение Пушкина в мистическое шоу

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Финальное шоу
Магия и фокусы станут частью вечера Фото:

В пермском дворце культуры им. Калинина постановку спектакля «Пиковая дама», поставленного по одноименному произведению писателя Александра Пушкина, обещают превратить в по-настоящему мистический вечер. Кроме основного действа на сцене, в фойе гостей будут ждать иллюзионисты и необычные инсталляции.

«Дворец культуры им. М.И. Калинина продолжает традицию мистических вечеров и приглашает окунуться в атмосферу таинственного произведения Александра Сергеевича Пушкина. В фойе дворца зрителей будет ждать мистическое пространство с загадочными инсталляциями и иллюзионистами, а в театральном зале состоится спектакль „Пиковая дама“ — драматические фантазии в современном воплощении на темы повести А.С. Пушкина», — сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте».

Окунуться в мир «одной из самых мистических рукописей Пушкина», пермяков приглашают 17 ноября. Начало вечера в 18:00.

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В пермском дворце культуры им. Калинина постановку спектакля «Пиковая дама», поставленного по одноименному произведению писателя Александра Пушкина, обещают превратить в по-настоящему мистический вечер. Кроме основного действа на сцене, в фойе гостей будут ждать иллюзионисты и необычные инсталляции. «Дворец культуры им. М.И. Калинина продолжает традицию мистических вечеров и приглашает окунуться в атмосферу таинственного произведения Александра Сергеевича Пушкина. В фойе дворца зрителей будет ждать мистическое пространство с загадочными инсталляциями и иллюзионистами, а в театральном зале состоится спектакль „Пиковая дама“ — драматические фантазии в современном воплощении на темы повести А.С. Пушкина», — сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте». Окунуться в мир «одной из самых мистических рукописей Пушкина», пермяков приглашают 17 ноября. Начало вечера в 18:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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