Пермский ДК превратит произведение Пушкина в мистическое шоу

Магия и фокусы станут частью вечера Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В пермском дворце культуры им. Калинина постановку спектакля «Пиковая дама», поставленного по одноименному произведению писателя Александра Пушкина, обещают превратить в по-настоящему мистический вечер. Кроме основного действа на сцене, в фойе гостей будут ждать иллюзионисты и необычные инсталляции.

«Дворец культуры им. М.И. Калинина продолжает традицию мистических вечеров и приглашает окунуться в атмосферу таинственного произведения Александра Сергеевича Пушкина. В фойе дворца зрителей будет ждать мистическое пространство с загадочными инсталляциями и иллюзионистами, а в театральном зале состоится спектакль „Пиковая дама“ — драматические фантазии в современном воплощении на темы повести А.С. Пушкина», — сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте».

Окунуться в мир «одной из самых мистических рукописей Пушкина», пермяков приглашают 17 ноября. Начало вечера в 18:00.