В Челябинске снимут фильм про мордовскую богиню

Съемки художественного фильма начнутся весной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске начались съемки художественного фильма про мордовскую богиню Ведяву. Как URA.RU рассказали в киностудии «Камера Анте», проект призван раскрыть верования одного из многочисленных этносов региона.

«Решили рассказать о финно-угорских народностях. На территории области представителей этого этноса живет много, хотя говорится об этом не часто. Хотим закрыть пробел», — рассказала URA.RU директор киностудии Светлана Гундай.

Съемки начнутся весной. В настоящее время к производству готовится две картины продолжительность до 15 минут: о мифе сотворения мира и богине воды Ведяве. В каждом фильме будет порядке пяти непрофессиональных актеров. При этом представители съемочной команды имеют соответствующую подготовку. Картины будут комбинированными: с актерским составом и мультипликационными фрагментами в технике песочной анимации.

Кинопроизводство поддержали грантами. Инициаторы получили средства от президентского и губернаторского фондов. Совокупно выигранная сумма составляет порядка миллиона рублей. Еще столько же будет привлечено за счет софинансирования. Предмера состоится осенью 2023 года в кинотеатре «Знамя».

На счету творческой группы несколько девять картин. Два фильма посвятили военной тематике, четыре — инсценировке башкирских сказок, три — кинопостановке сказок других народов Челябинской области.

Приобщение к традициям предков ставится одной из важных задач научных исследований. Поддержка историко-краеведческих разработок, создание творческого материала призваны развивать знания народностей, проживающих на территории России. В стране объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Выделяемые в рамках периода 2022—2031 годов средства призваны укреплять и консолидировать общество, воспитывать умение противостоять внешним информационным инъекциям.