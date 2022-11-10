Главу района и депутатов ЯНАО упрекнули в неуважении к ветеранам. Фото

Главу района и депутатов ЯНАО упрекнули в неуважении к ветеранам. Фото

10 ноября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

В Тюмени прошла встреча с ветеранами Пуровского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин и депутаты Тюменской облдумы Ирина Соколова и Денис Ващенко встретили ветеранов региона с пирожками и водой в пластиковых стаканах. Как сообщил URA.RU житель Пуровского района, пожелавший остаться анонимным, таким образом чиновники выказали неуважение к старожилам Севера. «Такого позора Пуровского района еще не было. Северяне отдали целую жизнь на благо района и Ямала, им памятник надо ставить и в школах про них рассказывать, а к ним такое отношение. Я, собственно, про встречу администрации Пуровского района и нашего главы Колодина с „Пуровским землячеством“ в Тюмени. Увидел фото со встречи и мне стало стыдно за нас, северян. Убогая встреча, с виду похожа на посиделки в колхозном клубе. Ветеранов Ямала Колодин почивал вокзальными пирожками и водой из белых пластиковых стаканов», — сообщил агентству ямалец. Встреча с ветеранами Пуровского района прошла в Тюмени. Помимо главы на ней присутствовали депутаты Тюменской облдумы Ирина Соколова и Денис Ващенко. Антон Колодин в своих соцсетях разместил пост с фотографиями об этой встрече. Он отметил, что старожилам Севера чиновники привезли ямальские гостинцы, а на фотографиях запечатлены гости, сидящие за столами. Среди угощений на столах стоят по несколько пирожков, кексов и конфеты. Также на каждом столу размещены бутылки с водой и пластиковые стаканчики. В администрацию района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Обновлено в 14:59 «Встреча в землячестве с ветеранами прошла в очень теплой и душевной обстановке, жалоб в адрес администрации и другие ведомства не поступало. Жители преклонного возраста наоборот благодарили за уделенное внимание, подарки и заботу. Встреча проходила в формате небольшого чаепития исходя из предпочтений самих участников встречи», — прокомментировали в администрации. На фотографии запечатлены глава района Антон Колодин, депутаты Ирина Соколова и Денис Ващенко и ветераны Пуровского района ЯНАО Фото опубликовано на странице главы Антона Колодина во «ВКонтакте»

Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин и депутаты Тюменской облдумы Ирина Соколова и Денис Ващенко встретили ветеранов региона с пирожками и водой в пластиковых стаканах. Как сообщил URA.RU житель Пуровского района, пожелавший остаться анонимным, таким образом чиновники выказали неуважение к старожилам Севера. «Такого позора Пуровского района еще не было. Северяне отдали целую жизнь на благо района и Ямала, им памятник надо ставить и в школах про них рассказывать, а к ним такое отношение. Я, собственно, про встречу администрации Пуровского района и нашего главы Колодина с „Пуровским землячеством“ в Тюмени. Увидел фото со встречи и мне стало стыдно за нас, северян. Убогая встреча, с виду похожа на посиделки в колхозном клубе. Ветеранов Ямала Колодин почивал вокзальными пирожками и водой из белых пластиковых стаканов», — сообщил агентству ямалец. Встреча с ветеранами Пуровского района прошла в Тюмени. Помимо главы на ней присутствовали депутаты Тюменской облдумы Ирина Соколова и Денис Ващенко. Антон Колодин в своих соцсетях разместил пост с фотографиями об этой встрече. Он отметил, что старожилам Севера чиновники привезли ямальские гостинцы, а на фотографиях запечатлены гости, сидящие за столами. Среди угощений на столах стоят по несколько пирожков, кексов и конфеты. Также на каждом столу размещены бутылки с водой и пластиковые стаканчики. В администрацию района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Обновлено в 14:59 «Встреча в землячестве с ветеранами прошла в очень теплой и душевной обстановке, жалоб в адрес администрации и другие ведомства не поступало. Жители преклонного возраста наоборот благодарили за уделенное внимание, подарки и заботу. Встреча проходила в формате небольшого чаепития исходя из предпочтений самих участников встречи», — прокомментировали в администрации.