В Сургуте активисты возрождают скандальную организацию «Совесть»

03 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

«Совесть» будет исповедовать левые социалистические взгляды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте начали возрождать скандальную общественную организацию «Совесть», которая прекратила деятельность в 2015 году. Об этом URA.RU сообщил один из общественников Сургута. Фамилию и имя собеседник попросил не называть. «В Сургуте возрождают организацию „Совесть“. Бывший председатель организации Руслан Аюпов отказался от единоличного руководства. Теперь возглавлять „Совесть“ будет коллегия из нескольких человек. На данный момент туда уже входят Аюпов, Ермаков, Мищенко и Чичканов. Организация будет исповедовать левые социалистические взгляды. А цель — борьба за социальную справедливость. Что руководители под этим понимают и как собираются ее добиваться — большой вопрос», — сообщил собеседник. Журналисты URA.RU поинтересовались у одного из прежних лидеров «Совести» Сергея Чичканова, действительно ли организация готова к перерождению. Собеседник заявил, что рано давать какие-либо комментарии. «Пока никакой информации нет. Как возродится организация, тогда и будут комментарии», — сообщил Чичканов. Ранее URA.RU сообщало, что лидер «Совести» Руслан Аюпов объявлен в федеральный розыск и покинул пределы РФ. Сама общественная организация была известна радикальными взглядами, а ее участники неоднократно принимали участие в различных акциях протеста.

В Сургуте начали возрождать скандальную общественную организацию «Совесть», которая прекратила деятельность в 2015 году. Об этом URA.RU сообщил один из общественников Сургута. Фамилию и имя собеседник попросил не называть. «В Сургуте возрождают организацию „Совесть“. Бывший председатель организации Руслан Аюпов отказался от единоличного руководства. Теперь возглавлять „Совесть“ будет коллегия из нескольких человек. На данный момент туда уже входят Аюпов, Ермаков, Мищенко и Чичканов. Организация будет исповедовать левые социалистические взгляды. А цель — борьба за социальную справедливость. Что руководители под этим понимают и как собираются ее добиваться — большой вопрос», — сообщил собеседник. Журналисты URA.RU поинтересовались у одного из прежних лидеров «Совести» Сергея Чичканова, действительно ли организация готова к перерождению. Собеседник заявил, что рано давать какие-либо комментарии. «Пока никакой информации нет. Как возродится организация, тогда и будут комментарии», — сообщил Чичканов. Ранее URA.RU сообщало, что лидер «Совести» Руслан Аюпов объявлен в федеральный розыск и покинул пределы РФ. Сама общественная организация была известна радикальными взглядами, а ее участники неоднократно принимали участие в различных акциях протеста.