05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Челябинский СК назвал предварительную причину пожара, котором погибли трое

Челябинский СК: причиной пожара с тремя погибшими стала печка
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
Гибель людей на пожаре расследует СК Фото:

Причиной пожара в поселке Бородиновка (Варненский район Челябинской области), на котором погибли три человека, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что пожар произошел в ночь на 6 ноября. В ходе тушения возгорания были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Еще один пострадавших доставлен в больницу с отравлением продуктами горения.

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Причиной пожара в поселке Бородиновка (Варненский район Челябинской области), на котором погибли три человека, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи», — говорится в сообщении ведомства. Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что пожар произошел в ночь на 6 ноября. В ходе тушения возгорания были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Еще один пострадавших доставлен в больницу с отравлением продуктами горения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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