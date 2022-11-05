Челябинский СК назвал предварительную причину пожара, котором погибли трое

Причиной пожара в поселке Бородиновка (Варненский район Челябинской области), на котором погибли три человека, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что пожар произошел в ночь на 6 ноября. В ходе тушения возгорания были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Еще один пострадавших доставлен в больницу с отравлением продуктами горения.
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